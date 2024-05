Everybody Loves Touda de Nabil Ayouch ovationné au Festival de Cannes 2024

Nabil Ayouch, réalisateur franco-marocain, fait son retour au Festival de Cannes en 2024 avec son nouveau film « Everybody Loves Touda ». Ce long métrage, présenté dans la section Cannes Première, a reçu un accueil enthousiaste de la critique et du public. Le film est une ode à la liberté et à la voix des femmes.

« Everybody Loves Touda » de Nabil Ayouch nous plonge dans l’univers de Touda, une chanteuse talentueuse et libre d’esprit qui navigue dans les méandres d’une société marocaine patriarcale. Née dans une petite ville de province, Touda élève seule son fils Yassine et se bat pour subvenir à leurs besoins en chantant dans des bars et des mariages. Malgré les obstacles et les dangers qui jalonnent son quotidien, Touda n’abandonne jamais son rêve de devenir une Cheikha, une chanteuse traditionnelle respectée pour son art et sa voix puissante.

Le film explore des thèmes universels tels que la liberté, la résilience et la quête d’identité, le tout teinté d’une culture marocaine vibrante et authentique. Ayouch dépeint avec justesse les difficultés auxquelles les femmes sont confrontées dans une société dominée par les hommes, tout en célébrant leur force et leur détermination.

« Everybody Loves Touda » est porté par une performance exceptionnelle de Nisrin Erradi, qui incarne Touda avec une intensité et une émotion bouleversantes. La musique joue également un rôle crucial dans le film. Des mélodies envoûtantes accompagnent le parcours de Touda et soulignent ses émotions.

Nabil Ayouch une nouvelle fois salué par la critique

Le film a été salué pour sa réalisation magistrale et ses personnages poignants. « Everybody Loves Touda » est une œuvre puissante et inspirante qui ne manquera pas de marquer les esprits des spectateurs. En 2015, Much Loved, film du réalisateur sur la prostitution à Marrakech avait été interdit de projection au Maroc. Il avait néanmoins été salué par la critique internationale. En 2001, un autre de ses films, Ali Zaoua, Prince de la rue, racontait le calvaire des enfants de rue à Casablanca.

Ayouch ne choisit jamais des sujets faciles. Ici, il brosse le portrait poignant d’une femme libre et rebelle. Touda défie les conventions et refuse de se soumettre aux diktats de la société patriarcale. Ainsi, elle devient une source d’inspiration pour toutes les femmes en quête de liberté et d’indépendance. Le film célèbre également la richesse et la diversité de la culture marocaine. En effet, il plonge le spectateur dans un univers de musique, de danse et de traditions vibrantes. La bande-son captivante, avec ses mélodies traditionnelles marocaines magnifiquement interprétées, joue un rôle essentiel dans le film.

Avec « Everybody Loves Touda », Nabil Ayouch signe une œuvre majeure qui explore des thèmes universels avec sensibilité et finesse. Le film, porté par la performance exceptionnelle de Nisrin Erradi, récemment découverte dans Reines, de la réalisatrice Yasmine Benkiran. A écouter aussi, une bande-son captivante.