Match RDC-Maroc : Agadir remplace Kinshasa en raison de l’insécurité dans la capitale congolaise

Le match de football entre le Congo et le Maroc de qualification pour la Coupe du Monde de football 2026, prévu initialement pour se jouer à Kinshasa le 11 juin 2024, a été délocalisé à Agadir au Maroc. Cette décision, prise par la Confédération Africaine de Football (CAF), fait suite à des incidents sécuritaires qui ont eu lieu dans la capitale de la RDC.

La République Démocratique du Congo fait face à une situation sécuritaire complexe, marquée par des conflits armés et des tensions politiques. Depuis plusieurs années, l’est du pays est le théâtre de combats et les forces rebelles ont récemment progressé. Ces conflits ont engendré des déplacements massifs de populations et une crise humanitaire majeure. Kinshasa n’est pas totalement épargnée par ces tensions avec une récente tentative de coup d’Etat.

Les incidents récents à Kinshasa ont motivé la délocalisation du match. Des manifestations violentes et des affrontements entre forces de l’ordre et groupes protestataires ont été signalés, augmentant les préoccupations concernant la sécurité des joueurs, des officiels et des spectateurs.

Réactions à la décision de la CAF

«La Fédération royale marocaine de football a été informée par la FIFA, de la tenue de la rencontre opposant le Congo Brazzaville au Maroc, comptant pour la 4e journée du Groupe E des éliminatoires africaines de la Coupe du Monde 2026, le 11 juin 2024, au Grand Stade d’Agadir, en remplacement du Stade des Martyrs de Kinshasa initialement prévu pour ce duel. A noter que le coup d’envoi du match sera donné à 20h00», a annoncé la CAF dans un communiqué.

Le changement de lieu a suscité des réactions mitigées. Pour le Congo, c’est un désavantage certain, car jouer chez les voisins de la RDC évitait un long déplacement et aurait été un avantage crucial pour leur équipe, notamment en termes de soutien des supporters.

De son côté, la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) a accueilli la décision avec satisfaction, soulignant l’importance de garantir la sécurité de tous les participants. Pour les autorités marocaines, l’accueil de ce match à Agadir est également une opportunité de démontrer leur capacité à organiser des événements internationaux en toute sécurité. Un point important alors que l’inquiétude est de mise suite aux récentes déclarations de la CAF sur un possible report de la CAN 2025, prévue au Maroc.

Un match décisif

Les supporters congolais sont profondément déçus de ne pas pouvoir assister au match. Ils dénoncent une décision injuste et accusent la CAF de favoritisme. Selon eux, le déplacement du match prive l’équipe nationale d’un soutien crucial et impacte leurs chances de qualification.

Le match Congo-Maroc qui se déroulera donc au Stade Adrar d’Agadir est important pour la qualification pour la Coupe du Monde 2026. Pour l’instant, le Maroc est en tête du Groupe E avec deux victoires en deux matchs. Lors de la dernière rencontre, victoire 2-1 contre la Zambie, Hakim Ziyech et le jeune milieu de l’AS Monaco Eliesse Ben Seghir (19 ans) ont donné la victoire aux Lions de l’Atlas face à la Zambie, leur principal adversaire pour la qualification. Une troisième victoire de rang placerait le Maroc en très bonne position pour confirmer son nouveau rang de puissance du football.