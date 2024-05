A l’Est de la RDC, l’avancée du M23 à Masisi suscite des inquiétudes

La progression des rebelles du M23 dans le territoire de Masisi, au Nord-Kivu, en République Démocratique du Congo, suscite de vives inquiétudes au sein de la population locale et des observateurs.

Depuis leur prise de contrôle de la cité minière de Rubaya, mardi dernier, les rebelles étendent leur emprise aux groupements de Kibabi et Matanda, selon des sources concordantes. Radio Okapi, la radio onusienne en RDC, rapporte que les rebelles du M23 se sont dirigés mercredi vers les agglomérations de Lukopfu, Kasheke, Chugi et d’autres entités du groupement Mupfuni Kibabi.

Une situation préoccupante

Ces mouvements rebelles ont provoqué le déplacement de plusieurs habitants. « La situation est très préoccupante car l’ennemi se rapproche du chef-lieu du territoire de Masisi », a déclaré Telesphore Mitondeke, président de la société civile locale, cité par Radio Okapi. « Il est urgent de prendre des mesures de sécurité pour endiguer cette crise qui ne fait qu’enterrer vivants des milliers d’habitants », a-t-il ajouté.

L’occupation de Rubaya, dont la population est majoritairement restée sur place, suscite des craintes d’exploitation minière illégale par les rebelles. La région de Rubaya abrite les mines les plus riches en coltan, manganèse, cassitérite et tourmaline. Ces inquiétudes s’ajoutent aux tensions déjà vives dans la région, en proie à un cycle de violences depuis plusieurs années. Les appels à la désescalade et à un règlement pacifique du conflit se multiplient.

Héritage de divisions ethniques et politiques

Les tensions dans l’Est de la République Démocratique du Congo (RDC) sont marquées par un long et sombre chapitre de conflits, d’ingérences étrangères, d’exploitation des ressources et de violences ethniques. Il faut noter que la colonisation belge a laissé un héritage de divisions ethniques et politiques, favorisant certains groupes au détriment d’autres. Cette politique coloniale a semé les graines des conflits ultérieurs.

Par ailleurs, les événements tragiques du génocide rwandais de 1994 ont eu un impact profond sur la région congolaise. L’afflux de réfugiés rwandais et la présence de groupes armés rwandais sur le sol congolais ont exacerbé les tensions et attisé les conflits. La région orientale de la RDC est riche en ressources naturelles, notamment en minerais précieux. Cette richesse a attiré des acteurs nationaux et internationaux qui se sont livrés à une exploitation illégale et à des luttes de pouvoir pour le contrôle de ces ressources.

Rebelles soutenus par des intérêts étrangers

Le gouvernement congolais a souvent lutté pour maintenir son autorité dans l’Est du pays, confronté à des groupes rebelles et à des milices locales. De nombreux groupes rebelles ont émergé dans la région, souvent soutenus par des intérêts étrangers ou par des groupes ethniques spécifiques. Parmi les plus importants, on trouve le M23, les Forces démocratiques pour la libération du Rwanda (FDLR) et les Maï-Maï.

Les pays voisins, notamment le Rwanda, l’Ouganda et le Burundi, ont été impliqués à des degrés divers dans le conflit, fournissant un soutien aux groupes rebelles ou intervenant militairement. La communauté internationale a tenté de jouer un rôle de médiateur et de maintien de la paix dans la région, mais son intervention a souvent été limitée par des intérêts divergents et des réalités politiques.

Un coût humain dévastateur

Le conflit dans l’Est de la RDC a eu un coût humain dévastateur, avec des milliers de morts, de personnes déplacées et de victimes de violences sexuelles. La région continue de souffrir d’une instabilité chronique, ce qui entrave le développement économique et social. La crise humanitaire dans la région reste d’une ampleur considérable, avec des millions de personnes ayant besoin d’aide humanitaire d’urgence.

Plusieurs accords de paix ont été signés au fil des ans, mais leur mise en œuvre n’est toujours pas effective. La Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République Démocratique du Congo (MONUSCO) joue un rôle crucial dans le maintien de la paix et la protection des civils. De son côté, la communauté internationale continue de fournir un soutien financier et politique aux efforts de paix.