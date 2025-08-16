Tunisie : pourquoi le concert du fils de Bob Marley a été retiré de l’affiche du Festival de Carthage

À quelques heures de l’ouverture de l’édition 2025 du Festival international de Carthage, la programmation du prestigieux événement culturel tunisien suscite une vive polémique. Entre enjeux politiques, sensibilités nationales et pression des réseaux sociaux, certaines décisions artistiques sont désormais scrutées à la loupe. L’annulation du concert de Ky-Mani Marley, fils de la légende Bob Marley, en est l’illustration la plus récente.

Initialement attendu sur la scène du prestigieux Festival international de Carthage le 17 août 2025, le chanteur de reggae Ky-Mani Marley ne s’y produira finalement pas. La direction du festival a annoncé l’annulation de son concert, sans fournir de justification détaillée. Toutefois, plusieurs sources indiquent que cette décision serait liée aux prises de position attribuées à l’artiste en faveur d’Israël.

Cette annulation intervient dans un climat de vives réactions sur les réseaux sociaux, où de nombreux internautes tunisiens avaient exprimé leur opposition à la présence du fils de Bob Marley. Son soutien présumé à Israël a en effet provoqué une vague de critiques, dès l’annonce de sa participation au début de l’été.

Une programmation qui reflète les valeurs de solidarité

À la place de la prestation annulée, les organisateurs ont décidé de rendre hommage au regretté Fadhel Jaziri, figure emblématique de la scène artistique tunisienne, récemment décédé. Par ailleurs, le comité du festival a précisé que les spectateurs pourront demander le remboursement de leurs billets à partir de lundi. Ky-Mani Marley n’est pas le seul artiste concerné par la polémique

Hélène Ségara, dont le nom avait également circulé pour cette édition, a vu son concert annulé dans un contexte similaire. Des internautes l’accusaient de soutenir Israël, bien qu’elle ait nié toute implication et affirmé qu’aucune date n’avait été fixée. Dans une Tunisie où la question palestinienne reste extrêmement sensible, les responsables du festival affirment vouloir maintenir une programmation qui reflète les valeurs de solidarité nationale et de soutien à la cause palestinienne.