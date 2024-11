Journées Théâtrales de Carthage 2024 au service de la résistance

Depuis le 23 novembre 2024, Tunis vibre au rythme des Journées Théâtrales de Carthage (JTC), un événement culturel d’envergure qui célèbre cette année sa 25ᵉ édition. Avec pour thème « Le théâtre de toutes les résistances, l’art de la vie », cette édition met en lumière le rôle du théâtre comme vecteur de transformation sociale et de résilience face aux crises contemporaines.

Durant cette semaine dédiée à l’art dramatique, la capitale tunisienne accueille 125 représentations issues de 32 pays arabes, africains et autres, dont 12 participent à la compétition officielle. Des créations audacieuses, des pièces classiques revisitées, et des performances alternatives viennent enrichir cette programmation, offrant un panorama de la diversité théâtrale mondiale.

L’événement s’ouvre à de nouvelles thématiques sociétales, avec des ateliers, des rencontres professionnelles, et des performances mettant en lumière des causes cruciales telles que le soutien à la Palestine et la dénonciation des guerres au Liban et à Gaza. Ces choix soulignent l’engagement des JTC à défendre les causes humanitaires et à faire du théâtre une arme de résistance culturelle.

Des initiatives pour l’inclusion et l’éducation

Fidèle à sa mission d’ouvrir le théâtre à tous, le festival a également intégré dans son programme « Théâtre de la liberté », qui donne la parole aux détenus des institutions pénitentiaires, et des sections dédiées au théâtre thérapeutique et aux personnes en situation de handicap. Les jeunes talents ne sont pas en reste, avec des ateliers et des spectacles pour enfants, permettant de cultiver une nouvelle génération d’artistes et de spectateurs.

L’édition 2024 rend hommage à des figures marquantes du théâtre arabe et africain, tout en s’ouvrant à des influences internationales. Lors de la soirée inaugurale, le spectacle « Star Returning », une collaboration sino-polynésienne, a plongé les spectateurs dans un univers de chants et de récits universels. Ce choix illustre l’ambition du festival de faire dialoguer les cultures à travers l’art.

L’art face aux défis de l’époque

Dans un contexte marqué par les conflits au Moyen-Orient et les crises humanitaires, le théâtre s’impose comme un outil de sensibilisation et de réflexion. La conférence centrale de cette édition, intitulée « Théâtre, génocide et résistance : vers un nouvel horizon humaniste », explore le rôle du théâtre face aux violences systémiques et à la destruction des cultures. Les réflexions issues de ces échanges sont au cœur des aspirations des JTC : promouvoir un théâtre engagé qui porte les valeurs d’humanité et d’espoir.

Jusqu’au 30 novembre 2024, les Journées Théâtrales de Carthage continueront d’émerveiller et de mobiliser. Par sa capacité à transcender les frontières et à aborder des problématiques universelles, le festival réaffirme sa place comme l’un des événements culturels les plus emblématiques du monde arabe et africain. Une invitation à célébrer l’art, à réfléchir ensemble et à puiser dans la force de la créativité pour résister aux défis du monde contemporain.