L’Union Africaine soutient le projet « Correct The Map »

Face aux distorsions géographiques héritées du colonialisme, l’Union Africaine s’engage aux côtés d’organisations panafricaines pour promouvoir une représentation cartographique plus juste du continent africain. Une démarche qui dépasse la simple correction technique pour questionner les rapports de pouvoir mondiaux.

L’Union Africaine a officiellement apporté son soutien au projet « Correct The Map » qui vise à abandonner la carte de Mercator, utilisée depuis le 19e siècle, au profit d’une projection plus fidèle à la taille réelle des continents, comme la carte Equal Earth de 2018.

Une distorsion cartographique lourde de conséquences

Conçue à l’origine pour la navigation, la projection de Mercator agrandit les zones proches des pôles (Amérique du Nord, Groenland) et réduit la taille de l’Afrique et de l’Amérique du Sud. Cette distorsion, selon l’Union Africaine, contribue à marginaliser l’Afrique, pourtant deuxième plus grand continent au monde avec 54 pays et plus d’un milliard d’habitants.

L’Afrique couvre 30,37 millions de kilomètres carrés, soit une superficie suffisante pour contenir les États-Unis, la Chine, l’Inde et la majeure partie de l’Europe réunis. Pourtant, dans les salles de classe, les médias et les publications, la projection de Mercator présente l’Afrique comme beaucoup plus petite qu’elle ne l’est en réalité, ce qui tend à déformer l’importance économique, culturelle et politique du continent.

« Ce n’est pas un simple détail car ces représentations influencent l’éducation, les médias et les politiques », souligne Selma Malia Haddadi, vice-présidente de la commission de l’Union Africaine.

Une mobilisation internationale pour « corriger la carte »

En lançant cette campagne « Correct The Map », Africa No Filter et Speak Up Africa entendent mettre fin au « mensonge persistant » sur la taille de l’Afrique. Elles font appel aux organisations internationales, dont l’ONU et la Banque mondiale, pour adopter la projection cartographique « Equal Earth », une représentation plus juste et plus précise de la géographie mondiale.

Par le biais d’une pétition mondiale et d’une déclaration de campagne, l’initiative invite les institutions, les éducateurs et les médias à s’engager à utiliser des cartes qui reflètent la taille réelle de l’Afrique.

« La géographie a une histoire. La fausse représentation de l’Afrique sur les cartes du monde n’est pas seulement une erreur cartographique, c’est un problème de narratif », a déclaré Moky Makura, directrice exécutive d’Africa No Filter. « En réduisant la taille de l’Afrique, nous minimisons inconsciemment son importance. Il est temps de prendre position. »

L’Union Africaine voit dans cette démarche une étape pour « rendre à l’Afrique sa juste place » sur la scène mondiale, dans un contexte de revendications pour des réparations liées au colonialisme et à l’esclavage. « Le monde ne peut pas se permettre de continuer à prendre des décisions basées sur une distorsion vieille de 400 ans. Il est temps de corriger la carte et de recadrer le récit », conclut l’organisation continentale.