Mali–États-Unis : un émissaire américain à Bamako pour tenter de relancer la coopération

Un haut responsable du département d’État américain s’est rendu à Bamako pour amorcer un rapprochement avec les autorités maliennes. Au cœur des échanges : la sécurité, l’économie et la redéfinition des relations bilatérales. Washington affirme vouloir agir dans le respect de la souveraineté du Mali.

Cette initiative s’inscrit dans un contexte régional et géopolitique en recomposition.

Une visite officielle pour réactiver le dialogue

Nommé début janvier à la tête du bureau des affaires africaines du département d’État américain, Nick Checker a effectué une visite officielle à Bamako lundi 2 février. Il a été reçu par le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, dans le cadre du dialogue politique régulier entre le Mali et les États-Unis.

Les discussions ont porté sur une possible relance de la coopération bilatérale, notamment en matière de lutte contre le terrorisme, ainsi que sur le développement des échanges économiques et commerciaux. Les autorités maliennes évoquent un partenariat « gagnant-gagnant ».

Washington met en avant le respect de la souveraineté

Au cours des échanges, l’émissaire américain a réaffirmé le respect de Washington pour la souveraineté du Mali. Il a indiqué que la volonté américaine de redynamiser les relations reposait sur des bases nouvelles, fondées sur le respect mutuel et sans ingérence, selon les communiqués officiels des deux parties.

De son côté, Abdoulaye Diop a salué cette approche tout en soulignant la nécessité d’inscrire toute dynamique bilatérale dans le contexte régional actuel, marqué par la création de la Confédération des États du Sahel.

Sécurité régionale et diplomatie économique

La question sécuritaire reste centrale. Les autorités américaines s’inquiètent de l’expansion des groupes jihadistes au Sahel et de leur progression vers le golfe de Guinée. Dans ce cadre, Washington souhaite explorer avec Bamako des pistes de coopération adaptées à la situation régionale.

Parallèlement, l’administration américaine met en avant une nouvelle orientation, axée sur la diplomatie commerciale et le renforcement des échanges économiques, après avoir suspendu une partie de son aide et de sa coopération militaire à la suite des changements de pouvoir survenus dans plusieurs pays sahéliens.

Vers un élargissement régional des discussions

La visite de Nick Checker au Mali pourrait s’inscrire dans une démarche plus large. La diplomatie américaine a indiqué vouloir également échanger avec d’autres pays de la région, notamment le Burkina Faso et le Niger, sur des intérêts communs en matière de sécurité et d’économie.

Si Bamako et Washington affichent une volonté de dialogue, la suite dépendra de la capacité des deux parties à concilier leurs priorités respectives, dans un Sahel marqué par des recompositions diplomatiques et sécuritaires profondes.

