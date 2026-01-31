Mali : un convoi de carburant lourdement frappé dans la région de Kayes

Un convoi stratégique de carburant a été pris pour cible jeudi 29 janvier dans l’ouest du Mali, sur l’axe reliant Diboli à Kayes. L’attaque, attribuée au Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans, a provoqué de lourdes pertes humaines et matérielles. En visant les circuits d’approvisionnement énergétique, les assaillants frappent un maillon vital de l’économie malienne.

Ce nouvel épisode intervient à l’approche du ramadan, dans un contexte sécuritaire et logistique déjà fortement sous tension.

Un bilan humain et matériel préoccupant sur l’axe sénégalais

L’assaut a été d’une rare violence et a entraîné la destruction par incendie de plusieurs dizaines de camions-citernes. Selon les témoignages recueillis auprès d’élus locaux et de sources douanières, le bilan humain fait état de trois soldats maliens tombés au combat et de quatre assaillants neutralisés. Cependant, l’inquiétude demeure vive alors que plusieurs militaires escortant le convoi sont toujours portés disparus et que les corps de deux civils ont été découverts ce vendredi sur les lieux du drame. Cette attaque souligne la vulnérabilité persistante de l’axe routier reliant le Sénégal au Mali, une artère stratégique pour l’économie nationale.

Un défi stratégique pour l’approvisionnement national

Malgré l’ampleur des dégâts, les autorités se veulent rassurantes quant à la sécurité énergétique du pays. Un responsable de l’Office malien des produits pétroliers a affirmé que l’incident n’impacterait pas immédiatement la disponibilité du carburant dans les stations, grâce à la constitution de stocks de réserve. Néanmoins, ce coup de force intervient dans un climat de tension, dix jours seulement après l’annonce par le gouvernement de transition d’un nouveau système de rationnement. Cette mesure vise à limiter la consommation et à lutter contre les marchés illicites, dans un contexte où les escortes militaires, composées de soldats maliens et de partenaires russes, tentent de briser les blocus imposés par les groupes armés.

Kayes, un carrefour économique sous haute tension

La région de Kayes ne doit pas son statut de cible au hasard. Véritable poumon économique par lequel transitent les marchandises en provenance des ports d’Afrique de l’Ouest, elle est devenue le terrain d’une lutte d’usure menée par le Jnim. En ciblant spécifiquement les convois de carburant, les insurgés cherchent à asphyxier Bamako et les centres urbains, espérant recréer les conditions du blocus total observé il y a quelques mois. Alors que le gouvernement comptait sur une sécurisation accrue pour garantir un approvisionnement fluide avant la période de forte consommation du ramadan, cette attaque rappelle que la maîtrise des corridors logistiques reste l’un des enjeux majeurs du conflit malien.