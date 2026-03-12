Mali : l’armée repousse une attaque au drone dans la région de Gao et neutralise un groupe armé à Mopti

L’armée malienne a annoncé avoir déjoué une attaque menée contre l’une de ses positions dans le nord du pays. Selon un communiqué officiel publié mercredi, l’assaut a visé une base militaire située dans la région de Gao, tôt dans la matinée du 11 mars 2026. Les assaillants, identifiés comme appartenant à des groupes armés terroristes actifs dans la zone sahélienne, ont utilisé à la fois des obus et un drone kamikaze.

Les Forces armées maliennes (FAMa) affirment avoir réagi rapidement pour repousser une attaque menée contre l’une de ses positions dans le nord du pays. La Direction des relations publiques des armées a indiqué avoir sécurisé le site sans subir de pertes humaines ni de dommages importants aux installations militaires. L’assaut lancé grâce à des obus et un drone kamikaze a été mené dans la région de Gao, tôt dans la matinée du 11 mars 2026.

L’état-major précise que l’attaque ciblait directement une emprise stratégique des FAMa, une cible régulière pour les groupes armés opérant dans le nord du Mali. Malgré la violence des tirs d’obus et la menace posée par le drone chargé d’explosifs, les militaires présents sur place ont réussi à contenir l’offensive. Les autorités militaires indiquent que les systèmes de défense et la vigilance des soldats ont permis d’éviter un bilan plus lourd.

Des opérations de ratissage lancées après l’attaque

À la suite de l’attaque, l’armée malienne a immédiatement déployé une patrouille dans les environs afin de poursuivre les assaillants et empêcher toute nouvelle tentative. Les militaires ont engagé des opérations de ratissage dans les zones proches du camp ciblé afin d’identifier les auteurs de l’attaque et de sécuriser les axes stratégiques. Parallèlement, des investigations sont en cours pour vérifier si des victimes ou des dégâts auraient été signalés en dehors de l’emprise militaire.

Les autorités n’ont pour l’instant communiqué aucun bilan concernant les assaillants, mais l’armée assure rester pleinement mobilisée dans la région. La région de Gao demeure l’un des principaux foyers d’instabilité dans le nord du Mali. Depuis plusieurs années, elle est régulièrement le théâtre d’attaques menées par des groupes djihadistes affiliés à des organisations actives dans le Sahel. Ces groupes ciblent fréquemment les positions militaires, les convois et parfois les populations civiles.

Une frappe aérienne revendiquée dans la région de Mopti

Parallèlement à cette attaque déjouée, l’armée malienne a annoncé avoir mené, la veille, une opération aérienne contre un groupe armé dans la région centrale de Mopti. Selon les informations communiquées par l’état-major, une frappe de précision a été effectuée le 10 mars au nord-est de la localité de Diafarabé. Cette opération faisait suite à des renseignements signalant la présence d’un groupe armé en déplacement vers la ville avec l’intention de mener des représailles contre les populations civiles de la zone.

Les forces armées affirment que l’intervention aérienne a permis de neutraliser l’ensemble du groupe armé et de détruire sa logistique. L’armée dit mener des efforts menés pour prévenir les attaques contre les civils et réduire les capacités opérationnelles des groupes armés. D’autant que dans le centre du pays, notamment dans la région de Mopti, les communautés locales sont régulièrement exposées à des violences liées aux conflits armés et aux rivalités entre groupes armés.

La sécurité des populations au cœur des priorités

Face à cette menace sécuritaire, le chef d’état-major général des armées a réaffirmé la détermination des Forces armées maliennes à protéger les populations et leurs biens sur l’ensemble du territoire. L’armée assure intensifier ses opérations terrestres et aériennes afin de sécuriser les zones sensibles et de prévenir les attaques.

Le Mali reste confronté à une grave crise sécuritaire, depuis plus d’une décennie, avec l’expansion de groupes djihadistes et l’instabilité dans plusieurs régions du pays. Face à cette situation, les forces armées affirment poursuivre leurs efforts pour restaurer la stabilité et renforcer leur présence sur le terrain.