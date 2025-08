Lutte sénégalaise : vainqueur d’Eumeu Sène, bourreau des Pikinois, qui pour arrêter Franc ?

Impressionnant de maîtrise et d’assurance, Franc a une nouvelle fois marqué les esprits en terrassant Eumeu Sène ce dimanche 3 août 2025 à l’Arène nationale. Organisé par Jambaar Productions, ce combat très attendu confirme la montée en puissance fulgurante du lutteur des Parcelles Assainies. Avec cette victoire de prestige face à une légende de Pikine, Franc prolonge son invincibilité et s’impose désormais comme l’homme à abattre dans l’arène sénégalaise.

Franc (de l’écurie Jambars Wrestling Academy / Parcelles Assainies) a affronté Eumeu Sène (chef de l’écurie Tay Shinger / Pikine) le dimanche 3 août 2025. Le combat, organisé par Jambaar Productions, a eu lieu dans l’Arène nationale de Pikine. Il a opposé le phénomène invaincu Franc à l’ancien Roi des arènes Eumeu Sène. Le combat de lutte avec frappe était précédé d’un premier face-à-face officiel tenu le 17 mai 2025 à Ziguinchor (région de Casamance). Ce, dans le cadre d’une initiative symbolique du promoteur Mansour Bâ pour valoriser la région sud du Sénégal.

le poulain de Modou Lô contre l’ancien Roi des arènes

L’annonce du combat a été faite le 3 mars 2025 par Jambaar Productions du promoteur Mansour Bâ. Il avait officialisé la confrontation entre Franc et Eumeu Sène, même si la date exacte n’était pas encore fixée à ce moment-là. Le rendez-vous du 3 août à l’Arène nationale de Pikine a ensuite été confirmé comme date officielle.

Franc, surnommé « Ndiago Or », est le poulain de Modou Lô (écurie Rock Énergie). Il combat sous la bannière de Parcelles Assainies / Jambars Wrestling Academy. En face, Eumeu Sène, ancien Roi des arènes, représente l’écurie Tay Shinger, basée à Pikine. Franc arrivait avec un record impressionnant de 14 victoires en 14 combats. Dont plusieurs contre des lutteurs de renom issus de Pikine (Guéth Mbamboulane, Diarra 2, Nguer Bu Zap, Tyson 2, Sokh, Ama Baldé).

Un face‑à‑face marquant à Ziguinchor

De son côté, Eumeu Sène, double Roi des arènes, affichait un parcours riche en victoires face à Bombardier, Balla Gaye 2, Gris Bordeaux, Lac de Guiers 2, etc. Le 17 mai 2025, les deux adversaires ont croisé le fer, non pas physiquement, mais sur un plateau médiatique à Ziguinchor : un face-à-face censé lancer la promotion du duel, avec échanges de paroles fortes et montée de tension psychologique. L’événement a permis au promoteur de renforcer l’attrait du duel et d’installer un décor inhabituel. La Casamance, rarement hôte d’un tel combat, choisie symboliquement pour son rayonnement national.

Le jour-J, le 3 août 2025, Franc a su imposer sa loi en dominant Eumeu Sène en un peu plus de deux minutes. Bien que l’annonce initiale de victoire rapide (30 secondes) n’ait pas été tenue, le résultat est resté sans appel. Franc prolonge ainsi sa série d’invincibilité. Il prouve aussi que sa gestion de la pression et sa stratégie mentale sont à la hauteur des attentes. Le choix de Pikine comme théâtre du combat est symbolique : Franc y a venu battre l’un des leaders historiques de cet département.

Et maintenant, qui peut arrêter Franc ?

Avec ce triomphe, Franc apparaît comme le nouveau visage dominant de la lutte sénégalaise. Certains noms reviennent déjà : Reug Reug, Boy Niang, Siteu… Pourtant, chacun devra faire face à la même exigence : déjouer la puissance, la vivacité et la confiance du « Ndiago Or ». Franc bénéficie toujours du soutien logistique et symbolique de Modou Lô et de son écurie Jambars / Rock Énergie. Ce qui lui donne un avantage sur le plan tactique et politique dans l’arène. Mais la lutte est souvent une question de calculs précis le jour du combat.