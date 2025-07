Lutte sénégalaise : Bombardier vs Jackson Jr, un combat symbolique à l’Arène nationale de Dakar

Ce dimanche 27 juillet 2025, à l’Arène nationale de Dakar, un combat symbolique opposera Bombardier à Jackson Jr, une confrontation que tous les amateurs de la lutte sénégalaise attendent avec impatience. Organisée par Gaston Productions, cette affiche polarise l’attention en cette fin de saison de lutte avec frappe.

Une légende au crépuscule : le dernier défi de Bombardier

Serigne Dia, plus connu sous son nom de combattant Bombardier, est âgé de 48 ans et demeure l’un des plus grands noms de l’arène sénégalaise. Après une carrière qui s’étend depuis 1995 (début marquant contre Thiaw Thiengo) il affiche un bilan respectable, avec près de 31 combats, 19 victoires et des titres de Roi des Arènes obtenus à deux reprises. Encore surnommé le B52, Bombardier a marqué les esprits par son style explosif et sa puissance brute, inspirant le respect de ses adversaires et des fans.

Malgré ses récents revers face à Reug Reug puis Franc, Bombardier insiste sur sa capacité à donner une dernière représentation digne de ses trente ans de carrière. « Mon ultime défi est de battre Jackson Jr pour sortir par la grande porte », déclarait-il avec détermination lors du face à face préalable au combat. Pour lui, l’âge n’est qu’un chiffre : sa volonté et son intensité sont toujours intactes, comme en atteste sa décision de renouveler sa licence au Comité National de Gestion de la Lutte (CNG).

Jackson Jr : l’ascension d’un jeune espoir

De l’autre côté se dresse Jackson Jr, lutteur issu de l’écurie HLM Guédiawaye, surnommé « Walo Walo ». À seulement quelques années de carrière, il affiche un record prometteur avec environ 14 victoires en 17 combats. Après une défaite contre Lac Rose en juin dernier, il aborde ce duel comme une occasion en or de faire un bond prestigieux.

Lors de ses prises de parole publiques, Jackson n’a pas caché son ambition : « Si je gagne ce combat, je vais propulser ma carrière ». Il considère ce duel comme une opportunité de rejoindre le cercle des VIP de l’arène, à l’instar des récents exploits de Franc ou Reug Reug face à Bombardier. Interrogé sur son rêve, il explique : « Tous les jeunes lutteurs rêvent d’affronter Bombardier et d’étoffer leur palmarès… Je veux le battre avec la manière ».

Une mise en scène bien orchestrée

Le combat a été officialisé en janvier 2025 par Gaston Productions, à qui on doit la signature des contrats et la programmation de l’événement pour ce 27 juillet, jour de la finale de la CLAF. Selon Abdou Lahad Ndiaye de Gaston Productions, l’événement est monté pour offrir un spectacle « inédit » entre le vétéran et le jeune prodige, symbolisant le passage de témoin générationnel.

Le manager de Bombardier, Alioune Guèye, a souligné la qualité de l’opposition. Il a notamment déclaré : « Nous avons accepté ce combat car Jackson est un lutteur de qualité, l’un des meilleurs de sa génération ».

Stratèges opposés : expérience contre fougue

Le style de Bombardier est forgé dans la puissance, l’endurance et l’expérience. Il a affronté des mastodontes (Yékini, Tyson, Reug Reug, Modou Lô, Balla Gaye 2…) et témoigne d’un mental de guerrier, capable d’adapter sa tactique selon ses adversaires.

Jackson Jr, au contraire, mise sur sa rapidité, sa fraîcheur physique et sa soif de victoire. Il rêve d’en finir avec un grand coup, comme l’ont fait ceux de sa génération. Il sait qu’une victoire contre Bombardier constitue une entrée fracassante dans l’histoire de la lutte sénégalaise.

Enjeux et symbolique du combat

Ce combat est avant tout symbolique. Pour Bombardier, c’est la dernière page d’une carrière légendaire. Pour Jackson Jr, c’est un tremplin vers la notoriété. L’âge contre la jeunesse, l’expérience contre l’ardeur, voilà ce qui rend cette affiche si captivante.

Les amateurs de lutte avec frappe s’attendent à un spectacle intense. Par le passé, des combats similaires ont offert des véritables épopées, comme les oppositions entre Bombardier et Reug Reug ou Franc. On se rappelle aussi lorsque le B52 se faisait abattre en avril 2006, à Thiès, par un Baboye, créant un séisme dans la Capitale du rail. Mais le contexte aujourd’hui est plus chargé : celui du crépuscule d’une icône face à l’aube d’une nouvelle ère.