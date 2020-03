MMA : le lutteur sénégalais Bombardier atomise le champion d’Angleterre Danial Padmore (vidéo)

Le lutteur sénégalais Serigne Ousmane Dia alias Bombardier vient de remporter son second combat en MMA, en venant à bout du champion d’Angleterre, Danial Padmore, que le Mbourois a atomisé, ce dimanche 1er mars 2020, en Grande-Bretagne.

C’est le second duel remporté par le chef de file de l’écurie Mbour, au Sénégal. Avec une masse de plus de 140 kg, Bombardier n’a laissé aucune chance à son adversaire. Au coup de sifflet, le lutteur sénégalais a marché sur son adversaire, qu’il a roué de coups avant de l’envoyer au tapis. Une fois son adversaire au sol, Bombardier le plaque et poursuit sa séance de pugilat au point de mettre KO son vis-à-vis qui ne pouvait que constater les dégâts.

Cette victoire du B52 de Mbour est la deuxième enregistrée dans la discipline, après celle obtenue sur Rocky Balboa, en 2018, en Suisse. « Je remercie tous les Sénégalais et les Africains qui m’ont soutenu et ont prié pour moi. Comme je l’ai toujours dit, ce sont les dignes fils du Sénégal qui peuvent représenter notre pays », a indiqué Bombardier aussitôt après sa victoire sur Padmore.

Le champion de lutte avec frappe est attendu dans les prochains au Sénégal pour présenter son trophée et célébrer cette grande victoire.

