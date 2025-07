Lutte sénégalaise : battu par Jackson Jr, Bombardier quitte l’arène et poursuit en MMA

Ce dimanche 27 juillet 2025, l’Arène nationale de Pikine a accueilli un combat chargé de symbolique : Bombardier, vétéran de la lutte sénégalaise, s’est incliné face au jeune Jackson Jr, annonçant la fin d’un règne impressionnant.

Dès le début, le ton était donné. Jackson Jr, représenté par l’écurie de Guédiawaye, a pris rapidement l’ascendant. En quelques secondes, une amorce d’attaque lui a suffi pour déséquilibrer Bombardier, marquant une défaite express et sans appel. Le lutteur de Mbour, âgé de 48 ans, a fléchi sous le poids des années plutôt que sous la force de l’impact.

Quelques minutes après sa chute, Bombardier a officialisé sa retraite dans une déclaration empreinte d’émotion : « J’arrête ma carrière à partir d’aujourd’hui. Je vais accompagner les jeunes lutteurs mbourois et me concentrer sur le MMA ». Une sortie digne pour celui que l’on surnomme le « B52 de Mbour », double roi des arènes, auteur d’un palmarès lourd de légende après plus de trente ans de combats.

Un tournant historique pour la lutte sénégalaise

Bombardier débuta sa carrière dès 1995, affrontant les plus grands noms de l’arène : Yékini, Balla Gaye 2, Franc, Reug Reug… Avec 19 victoires en 32 combats, il reste un des piliers incontestés de la discipline. Mais ces dernières années, la performance s’est effilochée : il enchaîne les défaites depuis 2022, notamment contre Reug Reug, Franc et autres grands champions. Face à Jackson Jr, on a assisté à un véritable passage de témoin entre deux générations. Le jeune lutteur, ambitieux et rapide, s’est imposé avec autorité, confirmant qu’il pourrait être l’un des acteurs majeurs de la lutte sénégalaise à venir.

Bien que Bombardier mette fin à sa carrière en lutte, sa trajectoire sportive continue. Il envisage désormais une reconversion dans les arts martiaux mixtes (MMA), discipline qu’il a déjà explorée avec succès. Il souhaite aussi se consacrer à la formation des jeunes lutteurs de Mbour, avec pour ambition d’intégrer éventuellement les instances du Comité National de Gestion (CNG) de la lutte sénégalaise.