« Les Héritiers de Captain Africa » : le réveil des super-héros africains

Le documentaire de Xavier Fournier et Frédéric Ralière, diffusé sur Warner TV Next, raconte une autre histoire du comics africain. De Lagos à Johannesburg, des créateurs réinventent les super-héros à partir des réalités du continent.

Et si les super-héros africains avaient toujours existé, mais qu’on ne les avait jamais vraiment regardés ? C’est la question au cœur du documentaire Les Héritiers de Captain Africa, signé Xavier Fournier (journaliste spécialisé comics) et Frédéric Ralière (réalisateur), qui revient sur les écrans à l’occasion de sa diffusion sur Warner TV Next.

Pendant près d’une heure, les deux auteurs nous entraînent dans un voyage inédit à travers les rues de Lagos, les studios de Nairobi et les fanzines de Johannesburg, à la rencontre de celles et ceux qui donnent vie à une nouvelle génération de super-héros noirs et africains.

Une autre généalogie du héros

Tout commence par une curiosité cinématographique des années 1950 : The Adventures of Captain Africa. Un film américain bricolé pour contourner les droits d’auteur sur The Phantom. Le héros en question n’a d’africain que le nom. Mais il ouvre, malgré lui, une porte : et si l’Afrique avait ses propres figures héroïques, bien loin des stéréotypes exotiques ?

C’est ce que documente Les Héritiers de Captain Africa, en donnant la parole à des créateurs du continent. À commencer par Mohale Mashigo, scénariste sud-africaine qui travaille sur Kwezi, une série à succès portée par un jeune héros de township. Ou encore Emmanuel Ezeabiama, cofondateur du studio nigérian Comic Republic, qui défend une vision panafricaine du comics.

Des super-héros enracinés dans les réalités africaines

Dans ces œuvres, pas de gratte-ciels new-yorkais ni de milliardaires solitaires. Les super-héros africains évoluent dans des environnements bien connus : bidonvilles, marchés, zones rurales, mégapoles en expansion. Leurs ennemis ? La corruption, l’injustice sociale, le poids des traditions parfois, mais aussi le néocolonialisme et les inégalités globales.

Loin d’imiter les modèles américains, ces nouveaux récits puisent dans les mythes africains, les religions traditionnelles, les luttes contemporaines. On y croise des femmes puissantes, des justiciers aux pouvoirs hérités des ancêtres, des héros afro-futuristes qui manient la technologie et l’histoire avec la même énergie.

Un mouvement en plein essor

Le documentaire revient aussi sur l’histoire oubliée de la BD africaine. Celle d’Andy Akman, auteur ghanéen du véritable Captain Africa dans les années 1980. Une figure pionnière, mais vite éclipsée. Aujourd’hui, avec l’essor du numérique et des réseaux sociaux, une nouvelle génération de créateurs entend bien faire entendre sa voix.

Des maisons d’édition comme YouNeek Studios, Peda Comics ou NüComix produisent des univers entiers, souvent avec peu de moyens, mais beaucoup d’imagination. L’objectif : créer un écosystème culturel capable de rivaliser avec Marvel ou DC, tout en restant ancré dans les réalités africaines.

Plus qu’un film, un manifeste

Image extraite des « Héritiers de Captain Africa ». WARNER

À travers ce documentaire, Xavier Fournier et Frédéric Ralière proposent un manifeste visuel pour une culture populaire africaine, autonome et ambitieuse. Avec la participation du sociologue Michel Bampély, spécialiste des industries culturelles, le film prend une dimension politique. Il interroge les rapports de pouvoir dans la fiction, la place de l’Afrique dans l’imaginaire global, et l’importance de se raconter soi-même.

« Le Wakanda est une belle fiction. Mais nos héros, eux, existent vraiment », résume avec justesse un intervenant du film.

Les Héritiers de Captain Africa, un documentaire de Xavier Fournier et Frédéric Ralière, diffusé sur Warner TV Next depuis le 26 mai. Disponible sur la plateforme Max.