Isabelle de la Motte expose au cœur des rêves des townships en Afrique du Sud 

Du 23 novembre au 31 décembre 2024, l’artiste photographe Isabelle de la Motte présente son projet poignant, « A Dream Held Differently », dans les rues du township de Langa, à Cape Town, en Afrique du Sud. Cette exposition de portraits capturés avec sensibilité donne la parole aux habitants de Langa et de Khayelitsha, leur permettant de partager leurs rêves et aspirations, inscrits dans une toile sociale marquée par un passé complexe et des défis contemporains.

Une exploration humaine et universelle

Inspirée par les paroles visionnaires de Martin Luther King, Nelson Mandela et Desmond Tutu, Isabelle de la Motte engage ses sujets dans une réflexion intime : « Quel est votre rêve ? ». Chaque personne est photographiée dans un moment de contemplation, accompagnée de sa réponse manuscrite. L’exposition se compose de 22 portraits, de 8 rêves illustrés par des images, et de 29 déclarations écrites qui ornent les murs et façades du township de Langa.

Ces œuvres ont d’abord été révélées au Pavillon sud-africain des Jeux olympiques de Paris 2024, avant d’être accueillies à l’Ambassade d’Afrique du Sud pendant les Jeux paralympiques. Désormais, elles retournent à leurs racines, exposées au cœur même des communautés qui en sont le sujet, touchant directement les 60 000 habitants de Langa.

Langa et Khayelitsha : des territoires de mémoire et d’espoir

Langa, fondé en 1927, est le plus ancien township d’Afrique du Sud, créé pour séparer les populations noires des zones blanches pendant l’apartheid. À proximité, Khayelitsha, l’un des plus grands townships du Cap avec une population de 2,4 millions d’habitants, symbolise une jeunesse vibrante et créative. Ces lieux, marqués par des cicatrices historiques et des réalités socio-économiques complexes, continuent de refléter une lutte constante pour l’émancipation et le progrès.

À travers « A Dream Held Differently », Isabelle de la Motte capture non seulement des visages, mais aussi des espoirs, des luttes et une humanité partagée. Les portraits, suspendus aux murs du township, résonnent comme des témoignages vivants d’une communauté déterminée à se transformer malgré les obstacles. Chaque cliché invite le spectateur à une prise de conscience : celle des rêves universels qui transcendent les frontières géographiques et sociales.

Isabelle de la Motte, un parcours artistique engagé

Photographe française engagée, Isabelle de la Motte a toujours placé l’humain au cœur de son travail. Ses projets antérieurs explorent les thèmes de l’identité, de la mémoire collective et des aspirations personnelles. Son travail trouve écho auprès de fondations telles que la Fondation Fiminco, qui soutient cette initiative artistique. La puissance de ses images réside dans leur capacité à raconter des histoires individuelles tout en dévoilant des réalités sociales globales.

À travers cette installation, Langa devient une galerie à ciel ouvert, où chaque portrait est une fenêtre sur des vies et des espoirs partagés. « A Dream Held Differently » est une invitation à regarder, à écouter et, surtout, à comprendre. Un témoignage visuel qui transcende l’art pour devenir un acte de mémoire et de solidarité.