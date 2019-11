Gulli AFRICA, partenaire de la 1ère école d’animation au Kenya

En janvier 2020, l’institut africain des médias et du digital lancera CreaTech Animation et Game Lab à Nairobi, et proposera aux étudiants le premier cycle universitaire spécialisé dans les métiers de l’animation 2D et le gaming.

Gulli AFRICA accompagne les étudiants de CreaTech Animation

Gulli AFRICA travaille sur ce projet depuis plus de 2 ans aux côtés de l’école d’animation française Rubika, l’ADMI (Africa Digital Media Institute) et l’Ambassade française au Kenya.

Gulli AFRICA va accompagner toute l’année CreaTech Animation et notamment proposer aux étudiants des MasterClass animées par des professionnels des médias et de l’animation, issus du Groupe M6.

Aussi, la chaîne va organiser, à l’instar des Espoirs de l’Animation en France, un grand concours intégré au cursus scolaire des étudiants. Avec un cahier des charges défini, ils devront travailler autour d’un thème imposé. Les meilleurs films auront la chance d’être diffusés sur Gulli AFRICA !

« L’ancrage de la marque Gulli à l’international est un vrai levier de développement pour le Groupe M6, notamment sur le continent africain. Nous souhaitons vivement faire rayonner la fantaisie et la créativité de l’animation, partout dans le monde, et multiplier les initiatives pour faire émerger des nouveaux talents. En étant partenaire de cette école, nous souhaitons valoriser la production d’animation africaine, partager notre expertise et soutenir les étudiants dans leur parcours. » déclare Philippe Bony, Président de Gulli et Directeur Général des chaînes thématiques du Groupe M6.

Gulli AFRICA, acteur de la création locale depuis 2015

Dès son lancement, Gulli AFRICA s’est engagée à travailler avec des partenaires locaux et à contribuer au développement des talents, notamment ceux de l’animation. Si Gulli AFRICA a diffusé 90% de programmes exclusifs en 2018, la grille se compose aujourd’hui de 30% de programmes locaux. C’est l’objectif initial que la chaîne s’était fixé. Après le succès de Junior, idées en Or développé avec Made in PM et Alshana, Gulli AFRICA co-produit actuellement la série L’Arbre à Palimpseste avec Nebularts productions et Yobo Studios.

Une chaîne faite « sur mesure » qui se porte très bien !

Forte de 1.5M d’abonnés, via les Offres CANAL qui la distribue en exclusivité dans 25 pays d’Afrique francophone, Gulli AFRICA est devenue la chaîne préférée des enfants 4-14 ans*. Ce succès elle le doit à une programmation attractive et unique sur le marché africain avec à la fois des marques à succès comme Barbie ou Pokémon, les plus grands films d’animation issus des studios DreamWorks ou Disney et à la fois un ancrage local très fort avec 20 licences africaines (La jungle de Jabu, Jungle beat Explorers, …) mais aussi des productions exclusives.