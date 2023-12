Saint-Michel : Musique afro-jazz et héritage congolais

Michel Bampély, connu sous le nom d’artiste Saint-Michel, incarne la symbiose entre son héritage culturel africain et sa contribution à la scène musicale française contemporaine. Né le 8 octobre 1974 à Kiev, il puise sa créativité dans une lignée maternelle imprégnée d’histoire, liée aux figures éminentes de l’histoire congolaise. Cet héritage familial lui confère une profondeur culturelle unique, enrichissant sa musique d’une résonance émotionnelle profonde. Aujourd’hui, il est à la tête du label Urban Music Tour, signé en distribution chez Universal Music Africa.

Son ancêtre maternelle Ngankabi, dite « reine des Baboma », était une figure notoire du XIXe siècle. Commerçante d’ivoire et femme d’entreprise des Banunu. Issu d’une famille impliquée dans l’indépendance du Congo Belge , avec son grand-père Michel Mongali député et ministre, ainsi que son oncle Maxime Mongali parolier renommé, Saint-Michel puise dans ses racines une profondeur culturelle qui se reflète dans sa musique.

La carrière artistique de Saint-Michel débute à la fin des années 1990 avec La Troupe, un groupe de Miami Bass, sous la tutelle du producteur Henri Belolo. Son premier album, « La Fête des fous », voit le jour en 2000, marquant le début d’une carrière prolifique.

Après avoir collaboré avec des artistes renommés tels qu’Alpha Blondy, Saint-Michel figure, en 2008, parmi les lauréats du tremplin slam au festival Le Mans Cité Chanson. En 2009, il fonde le label Urban Music Tour, et en 2022, il signe chez Universal Music Africa, rejoignant la filiale Virgin Music Africa sous la direction de Franck-Alcide Kacou.

En 2023, Saint-Michel présente son dernier opus, l’EP « Grand Enfant », une œuvre musicale réalisée par le talentueux Tiery-F et accompagnée par d’autres musiciens (Yvano, Bruno Dias, Fabrice Cima, Kevin Loméka). Cet EP de 18 minutes explore des thèmes universels liés aux résistances africaines et aux mouvements de libération des peuples noirs. À travers des morceaux tels que « Le Bal Blomet » en duo avec Mademoiselle Éférie, il nous transporte dans l’effervescence des années folles parisiennes, rappelant une époque où la musique antillaise conquérait le cœur de Paris. « Kinshasa ma belle » évoque avec émotion les souvenirs des Bakongos, de leur reine et de leur royaume perdu.

Saint-Michel, une personnalité engagée dans la musique et la recherche. Au-delà de ses activités artistiques, son engagement dans la musique s’étend à une exploration intellectuelle approfondie. Titulaire d’un doctorat en sociologie obtenu à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), Saint-Michel s’est consacré à des recherches scrutant l’histoire sociale et politique de la culture hip-hop. Sa dualité en tant qu’artiste et chercheur témoigne de son désir de comprendre et de contribuer de manière significative aux discussions sur l’évolution des cultures urbaines. À travers ses œuvres, il transcende les frontières artistiques, offrant une perspective sur l’intersection entre la musique, la sociologie et l’histoire africaine, façonnant ainsi son rôle en tant que figure engagée, inspirant tant par sa créativité musicale que par ses travaux universitaires.

Bien plus qu’un musicien, Saint-Michel agit comme un pont entre les continents, fusionnant les sonorités du passé avec les tendances modernes. Son identité artistique émerge de cette intersection, capturant l’essence même de la diversité culturelle. Ses créations, teintées de l’héritage congolais, résonnent comme une célébration de la pluralité culturelle, affirmant ainsi son rôle en tant qu’ambassadeur musical entre deux mondes.