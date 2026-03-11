Les grandes lignes de la visite du pape Léon XIV en Algérie dévoilées : un message de paix et de dialogue religieux

Le pape Léon XIV se rend en Algérie du 13 au 15 avril. Jamais auparavant un souverain pontife ne s’était rendu officiellement dans ce pays d’Afrique du Nord où l’islam est religion d’État. Selon le Cardinal franco-algérien Jean-Paul Vesco, qui a dévoilé les grandes lignes du programme, ce déplacement sera avant tout une rencontre avec l’ensemble du peuple algérien. L’objectif est de renforcer le dialogue interreligieux et de promouvoir un message de paix entre chrétiens et musulmans.

Le chef de l’Église catholique, le pape Léon XIV, entamera sa visite en Algérie par une étape diplomatique à Alger. Il doit rencontrer le Président Abdelmadjid Tebboune ainsi que plusieurs représentants des institutions nationales. Cette rencontre officielle sera suivie d’une célébration religieuse à la basilique Notre-Dame d’Afrique, haut lieu du catholicisme dans la capitale. Le pape y rencontrera également la petite communauté chrétienne du pays, composée d’étrangers, de travailleurs expatriés mais aussi des chrétiens évangéliques algériens.

Hommage aux victimes de la décennie noire

L’un des moments les plus symboliques de ce voyage sera la prière dans la chapelle dédiée aux dix-neuf martyrs catholiques assassinés durant la guerre civile algérienne. Parmi eux figurent les sept moines de monastère de Tibhirine, enlevés et tués en 1996 en pleine période de violence. Ces religieux, appartenant à l’ordre cistercien, ont été béatifiés en 2018 par l’Église catholique. Ils sont devenus un symbole du dialogue et de la fraternité entre chrétiens et musulmans.

Le Cardinal d’Alger Jean-Paul Vesco insiste sur la portée universelle de cet hommage. Les chrétiens ne furent pas les seules victimes de la guerre civile qui a ravagé l’Algérie entre 1992 et 2002. Des milliers d’Algériens musulmans ont également perdu la vie durant ce conflit marqué par le terrorisme et les violences politiques. « Le message de Tibhirine rappelle que des chrétiens et des musulmans ont souffert ensemble », souligne le prélat. Plusieurs imams avaient également été assassinés pour avoir refusé l’extrémisme, ce qui renforce la dimension interreligieuse du souvenir.

Annaba et l’héritage spirituel de Saint Augustin

Le deuxième jour de la visite pontificale sera consacré à la ville d’Annaba, située dans le nord-est du pays. Cette cité historique abrite une basilique dédiée à Saint Augustin, l’un des penseurs les plus influents du christianisme. Né à Thagaste (actuelle Souk Ahras) au IVe siècle, ce grand théologien fut évêque d’Hippone, ancienne cité romaine correspondant aujourd’hui à Annaba. Sa philosophie et ses écrits ont profondément marqué la pensée chrétienne occidentale.

La visite du pape dans cette ville revêt une dimension personnelle particulière. Avant son élection, Léon XIV appartenait à l’ordre religieux des Augustiniens et en fut même le prieur général. Sa devise spirituelle, inspirée d’un sermon de Saint Augustin, proclame l’unité des croyants dans le Christ. Toutefois, selon le Vesco, il serait réducteur de considérer ce voyage comme un simple pèlerinage spirituel : l’objectif principal reste la rencontre entre les cultures et les religions présentes en Algérie.

Un message de paix adressé au monde

Le pape Léon XIV souhaite placer cette visite sous le signe de la paix et du dialogue. Lors de sa première apparition publique au balcon de la basilique Saint-Pierre, il avait lancé un appel simple mais puissant : « Que la paix soit avec vous tous ». En Algérie, il devrait reprendre ce message en arabe avec la formule « Salam alaykoum », symbole d’ouverture envers la majorité musulmane du pays. Ce geste vise à renforcer la confiance entre les communautés religieuses et à rappeler les valeurs communes de fraternité.

Ce déplacement en Algérie constitue également la première étape d’une tournée africaine. Après Alger et Annaba, le pape se rendra successivement au Cameroun, en Angola et en Guinée équatoriale. Ce voyage vise notamment à attirer l’attention internationale sur les régions touchées par les conflits ou la pauvreté. Au Cameroun, par exemple, il doit se rendre dans la zone anglophone marquée par une guerre civile opposant forces gouvernementales et groupes séparatistes.

L’Afrique au cœur de la diplomatie du Vatican

Depuis plusieurs années, l’Afrique occupe une place importante dans la diplomatie du Vatican. Le continent connaît une forte croissance du nombre de fidèles catholiques et joue un rôle stratégique dans l’avenir de l’Église. Le pape Léon XIV connaît d’ailleurs bien cette région pour y avoir effectué plusieurs missions lorsqu’il était cardinal et responsable de l’ordre des Augustiniens. Ses déplacements passés l’ont notamment conduit au Kenya et en République Démocratique du Congo.

Avec cette visite historique en Algérie, le Vatican cherche à renforcer les ponts entre cultures, religions et peuples. Dans un pays de plus de 47 millions d’habitants majoritairement musulmans, la présence du pape se veut avant tout un symbole de respect mutuel. Pour le Jean-Paul Vesco, qui est dominicain, l’image la plus forte de ce voyage sera celle d’un peuple musulman accueillant un frère chrétien. Un message de coexistence pacifique.