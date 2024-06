Le Président Tebboune célèbre les succès industriels d’une Algérie en plein essor à la Foire Internationale d’Alger

Lors de l’inauguration de la 55e édition de la Foire Internationale d’Alger (FIA-2024), le président de la République algérienne, M. Abdelmadjid Tebboune, a mis en lumière les progrès notables accomplis par l’Algérie dans le secteur industriel. Il a également souligné l’importance de poursuivre les efforts pour renforcer et diversifier la production agricole afin de parvenir à l’autosuffisance et d’encourager les exportations.

La FIA-2024 est un succès international. L’événement qui accueille notamment l’Égypte, l’Inde, la Russie, les États-Unis, l’Italie, le Cameroun, la Tunisie et le Portugal, est marqué par le retour de pays comme le Canada et la République tchèque. Elle regroupe dix secteurs d’activité économique et devrait attirer environ 400 000 visiteurs. L’ouverture a été marquée par la présence du président de la République algérienne, M. Abdelmadjid Tebboune, du Premier ministre Nadir Larbaoui, du Chef d’État-major de l’Armée nationale populaire, le Général d’Armée Saïd Chanegriha, ainsi que des ministres et du président du Conseil du renouveau économique algérien, Kamel Moula.

Lors de sa visite des stands pour l’inauguration de la 55e édition de la Foire internationale d’Alger (FIA-2024), M. Tebboune a mis en avant plusieurs entreprises algériennes remarquables. Il a notamment visité le stand du fabricant de produits électroniques et électroménagers Condor, affirmant que cette entreprise privée « peut révolutionner le secteur » grâce à la forte demande et à la qualité de ses produits. Le président a également salué les efforts de Condor dans la production de compresseurs de réfrigérateurs, dont environ 3 millions d’unités sur une production totale de 4,5 millions seront destinées à l’exportation.

Cevital un exemple a suivre

Au stand du groupe Cevital, le président a souligné la nécessité d’augmenter la production nationale de graines oléagineuses à 2,5 ou 3 millions de tonnes, pour ouvrir de nouvelles opportunités sur les marchés régionaux et mondiaux. Le groupe contribue également à la fourniture d’aliments pour le bétail, un secteur crucial pour l’économie agricole du pays. En outre, le 1er juin dernier, le groupe Cevital a célébré la production de son premier litre d’huile de tournesol « 100% algérienne » à son usine de Béjaïa, inaugurée un an plus tôt. Une réalisation qui marque une étape importante pour l’autosuffisance alimentaire de l’Algérie. Située dans la zone industrielle de Béjaïa, l’usine contribue significativement à l’économie locale en créant près de 2000 emplois et en réduisant la dépendance aux importations d’huile de table.

Initiatives industrielles et militaires lors de la FIA

En visitant le stand de l’Établissement Central de Construction (ECC), relevant de la Direction des fabrications militaires du ministère de la Défense nationale (MDN), M. Tebboune a invité cet établissement à participer à la réalisation du village minier prévu à Gara Djebilet (Tindouf), un projet stratégique pour le pays.

Le président Tebboune a également visité le stand turc en présence du vice-président de la Turquie, M. Cevdet Yilmaz, et les stands de la Palestine et de la République sahraouie, soulignant les partenariats et les investissements internationaux.

Exemple de réussite : Général Emballage

L’exemple de Général Emballage peut aussi être mis en lumière comme un modèle de réussite industrielle et écologique. Cette entreprise prévoit de lancer une usine de production de papier à Naâma, un projet qui permettra à l’Algérie de passer du statut de pays importateur à celui d’autosuffisant, et même d’exportateur. Le projet, qui devrait être achevé en 2027, créera 1 500 emplois directs et plus de 4 000 emplois indirects, tout en ayant un impact écologique significatif par le recyclage des déchets de cartons.

La Foire Internationale d’Alger illustre les progrès industriels de l’Algérie et son engagement à diversifier son économie, renforcer son autosuffisance et ouvrir de nouvelles voies d’exportation. En effet, en 2024, l’Algérie se distingue comme le moteur de la croissance au Maghreb, avec une projection de croissance économique de 4,0 %, surpassant ses voisins du Maroc et de la Tunisie. Cette performance est soutenue par une économie diversifiée et des réformes visant à stimuler les investissements.