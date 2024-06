Cevital produit son premier litre d’huile de tournesol « 100% Algérienne » à Béjaïa

Le 30 mai 2023, avait inauguré sa toute nouvelle usine de production d’huile de table à Béjaïa. Un an après cette inauguration, Cevital célèbre la production de son premier litre d’huile de tournesol « 100% algérienne », une étape décisive pour l’autosuffisance alimentaire du pays.

Située dans la zone industrielle de Béjaïa, l’usine Cevital s’étend sur une superficie de 20 hectares. Elle affiche une capacité de journalière impressionnante : 11 000 tonnes de graines de soja, 6 000 tonnes de tournesol et 5 000 tonnes de colza. Dotée d’équipements ultramodernes et bénéficiant d’une expertise technique de pointe, l’usine répond aux plus hauts standards de qualité et de performance.

Production du premier litre d’huile

Un an après son inauguration, l’usine a produit son premier litre d’huile de tournesol « 100% algérienne ». Cette huile est désormais en vente dans les grandes surfaces et épiceries algériennes, marquant ainsi un jalon important dans l’histoire de l’industrie agroalimentaire algérienne. C’est aussi une confirmation de la volonté du président Abdelmadjid Tebboune, que l’alimentaire en Algérie aille « Du champ au consommateur ».

L’usine Cevital revêt une importance socio-économique capitale pour la région. Ce projet d’envergure a permis la création de nombreux emplois directs et indirects, près de 2000, contribuant ainsi à la dynamique économique locale et nationale. En outre, l’usine participe activement à la réduction de la facture d’importation d’huile de table, permettant ainsi au pays de gagner en autonomie alimentaire.

Un Engagement Fort pour le Développement Durable

Soucieux de son impact environnemental, le groupe Cevital a mis en place une démarche volontariste en faveur du développement durable au sein de son usine de Béjaïa. L’usine est notamment dotée d’un système de traitement des eaux usées performant et d’un système de production d’énergie solaire, contribuant ainsi à la minimisation de son empreinte écologique.

La production du premier litre d’huile de tournesol « 100% algérienne » à Béjaïa, un an après l’inauguration de l’usine Cevital, marque une étape décisive dans le développement de l’industrie agroalimentaire algérienne.