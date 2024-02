Abdelmadjid Tebboune : «Le peuple algérien a été frustré des années durant»

Le Président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a appelé à œuvrer pour l’édification d’une Algérie nouvelle, fondée sur des bases saines. Il a en outre invité son administration centrale à se mettre au service du citoyen et répondre aux aspirations du peuple.

C’est dans une allocution prononcée à l’ouverture des travaux de la Rencontre nationale organisée par l’instance du Médiateur de la République que le Président algérien a fait un appel solennel. La cérémonie a eu lieu à l’Ecole nationale d’Administration (ENA) Moulay-Ahmed-Medeghri, à Alger. Le thème retenu est : « Le Médiateur de la République : un acquis au service du citoyen ».

Une occasion saisie par Abdelmadjid Tebboune pour inviter les administrateurs à œuvrer en sorte que «tout effort et toute démarche participant de l’édification d’une Algérie nouvelle fondée sur des bases saines (soient) au service du citoyen». Pour le chef de l’Etat algérien, ces efforts doivent «reposer sur l’écoute des citoyennes et des citoyens et répondre aux aspirations du peuple algérien».

Lancer des réformes larges et en profondeur

Lequel peuple, relève M. Tebboune, «a été frustré des années durant et a perdu confiance dans les institutions, l’Etat et ses symboles en raison des dérives accumulées». Et le dirigeant de poursuivre : «depuis que le peuple nous a honorés de sa confiance, notre priorité a été de lancer, séance tenante, des réformes larges et en profondeur au plan socioéconomique». Et pas que, estime le Président algérien.

«Mais aussi pour opérer une véritable rupture avec les mentalités et les pratiques délétères, et ce, en attachant une attention particulière à la moralisation de la vie publique et à la lutte contre la corruption sous toutes ses formes, conformément à nos engagements, notamment ceux relatifs au renforcement de la bonne gouvernance et à la réforme globale de la Justice», poursuit le dirigeant.

Redorer l’image de l’Algérie ternie

L’objectif de ces dispositions nouvelles, insiste Abdelmadjid Tebboune, étant de «garantir son indépendance et assurer sa modernisation, bâtir une société civile libre, intègre et active, jeter les bases d’un Etat de droit et consacrer les acquis sociaux». Le Président rappelle que «la dignité du citoyen n’est pas un slogan conjoncturel mais une politique, une voie et une méthode de travail dans l’Algérie que nous bâtissons ensemble».

Selon le successeur du défunt Président Abdelaziz Bouteflika, «le rapprochement de l’administration du citoyen n’est pas non plus un vain slogan mais une réalité reflétée par les mesures et les réalisations sur le terrain». Depuis son accession au pouvoir, le 19 décembre 2019, Abdelmadjid Tebboune tente de redorer l’image de l’Algérie ternie par une gestion chaotique du clan Bouteflika, portée par le frère cadet de l’ex-dirigeant, Saïd.