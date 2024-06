G7 : Le Président Tebboune prend la parole et rencontre les leaders mondiaux

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, participe ce vendredi au Sommet du G7 à Bari. Il prononcera un discours et rencontrera plusieurs dirigeants mondiaux. Invité par la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, M. Tebboune abordera des questions d’intérêt pour l’Afrique et la Méditerranée devant les dirigeants du G7, le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, et d’autres responsables internationaux.

Le Sommet du G7, qui regroupe les grandes puissances économiques mondiales – les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, le Japon, l’Allemagne, l’Italie et le Canada – est un forum essentiel pour discuter des enjeux globaux. Cette année, le sommet se concentre sur des sujets variés, notamment la situation à Gaza, la migration, le développement en Afrique, le changement climatique et l’intelligence artificielle.

Le poids croissant de l’Algérie sur la scène internationale

La participation de l’Algérie à ce sommet témoigne de son rôle croissant sur la scène internationale. Sous la présidence de M. Tebboune, l’Algérie a renforcé ses relations diplomatiques et économiques, notamment avec les pays du G7. La nation joue un rôle clé dans les discussions sur la sécurité régionale, la coopération économique et les initiatives environnementales en Méditerranée et en Afrique.

Ainsi, l’Algérie a été le leader des pays arabes sur la situation à Gaza. M. Tebboune est à l’origine de la résolution des Nations Unis pour un cessez le feu. Désormais, le pays est reconnu à l’international avec l’élection au Comité de l’Unesco pour le Patrimoine immatériel ou à la vice-présidence de l’Assemblée générale des Nations Unis.

En marge du sommet, M. Tebboune aura des rencontres bilatérales avec plusieurs dirigeants mondiaux, dont le Président français, Emmanuel Macron, qui est dans une situation politique difficile avec la récente dissolution de l’Assemblée Nationale. Ces réunions visent à renforcer les relations bilatérales et à discuter de la coopération dans divers domaines, allant de la sécurité à l’économie.

Départ de l’Algérie et accueil en Italie

À son départ de l’aéroport international Houari-Boumediene, M. Tebboune a été salué par le Premier ministre Nadir Larbaoui, le Chef d’État-major de l’ANP, le Général d’Armée Saïd Chanegriha, et le directeur de Cabinet à la Présidence de la République, Boualem Boualem. En Italie, à Bari, il séjournera à la résidence de Masseria San Francesco pendant le sommet.

Le discours du Président Tebboune est attendu avec intérêt, car il abordera des sujets cruciaux pour le continent africain et la région Méditerranéenne. Le Sommet du G7 à Bari constitue une plateforme stratégique pour le Président Tebboune afin de promouvoir les intérêts de l’Algérie et de renforcer sa position sur la scène mondiale.