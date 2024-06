L’Algérie Renforcée à l’ONU : Élu Vice-Président de la 79e Assemblée Générale

L’Algérie a été élue vice-président de la 79e session de l’Assemblée générale des Nations unies par acclamation. Une décision qui met en lumière l’influence croissante du pays sur la scène internationale. Amar Bendjama, représentant permanent de l’Algérie auprès des Nations unies, représentera le Groupe africain aux côtés de ses pairs des autres groupes régionaux. Ensemble ils contribueront à la conduite et à la direction des travaux des séances plénières de l’Assemblée générale de septembre 2024 à septembre 2025.

Cette élection survient alors que l’Algérie entame également son mandat en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU pour la période 2024-2025. Ce double rôle au sein des deux organes les plus influents des Nations unies témoigne de l’ascension de l’Algérie dans la diplomatie mondiale et de son engagement en faveur de la paix et de la sécurité internationales.

La 79e session de l’Assemblée générale de l’ONU, marquée par des événements phares tels que le « Sommet du Futur » en septembre 2024, se déroulera dans un contexte de défis significatifs pour l’Afrique. Ces défis incluent la décolonisation, la lutte contre la pauvreté, le développement durable et la sécurité alimentaire. Guidée par le président Abdelmadjid Tebboune, la diplomatie algérienne s’engage à promouvoir des solutions durables et équitables pour ces enjeux.

L’Histoire de l’Algérie à l’ONU

Depuis son indépendance, l’Algérie a joué un rôle actif à l’ONU. En tant que membre fondateur du Mouvement des Non-Alignés, elle a toujours soutenu les luttes pour la décolonisation et l’émancipation des peuples.

L’Algérie a également été un fervent défenseur du développement durable et de la coopération Sud-Sud. Sa récente élection au Conseil de sécurité et à la vice-présidence de l’Assemblée générale renforce son engagement à contribuer activement aux efforts multilatéraux pour relever les défis mondiaux.