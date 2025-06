Maghreb : la Foire Internationale d’Alger confirme son rôle de carrefour économique régional

Sous les imposantes structures du Palais des Expositions des Pins Maritimes, la 56e édition de la Foire Internationale d’Alger vient de fermer ses portes samedi soir sur un bilan particulièrement encourageant. Durant six jours, du 23 au 28 juin 2025, cet événement phare du calendrier économique maghrebin a réuni acteurs nationaux et internationaux dans une ambiance propice aux échanges et aux opportunités d’affaires, sous le slogan « Pour une coopération mutuelle et durable« .

Avec 684 entreprises participantes – 539 nationales et 145 étrangères issues de 31 pays – cette édition marque une progression remarquable de 42% depuis 2022. Ces chiffres témoignent de l’attractivité croissante du marché algérien et de l’amélioration sensible du climat d’investissement. La surface d’exposition de près de 30 000 m², dont 27 331 m² dédiés aux entreprises nationales, reflète la vitalité du tissu économique local.

Lors de l’inauguration, le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, s’est félicité du développement des entreprises nationales publiques et privées ainsi que des start-ups, appelant à « poursuivre les efforts pour renforcer davantage la compétitivité du produit national, garantir l’autosuffisance et promouvoir les exportations« . Cette vision présidentielle trouve un écho concret dans la diversité des secteurs représentés et l’engagement des entrepreneurs algériens.

Le choix du Sultanat d’Oman comme invité d’honneur illustre la dynamique positive des relations algéro-omanaises, renforcées par les récentes visites officielles et la signature de plusieurs accords de coopération bilatérale. Les opérateurs omanais présents se sont d’ailleurs félicités des opportunités d’investissement prometteuses qu’offre l’Algérie, confirmant l’intérêt mutuel pour un partenariat économique approfondi.

Une vitrine de l’économie nationale en transformation

La diversité sectorielle constitue l’une des forces de cette édition. Le secteur agroalimentaire s’est distingué avec 92 exposants, suivi de près par l’énergie et la pétrochimie (90 exposants), les services (79 exposants), et l’industrie mécanique (61 exposants). La participation remarquée du secteur des fabrications militaires, avec 22 exposants relevant du ministère de la Défense nationale sur plus de 3 000 m², témoigne de la volonté de diversification industrielle du pays.

L’afflux massif de visiteurs – citoyens venus de toutes les wilayas, professionnels, investisseurs et diplomates – confirme le statut de la FIA comme événement économique majeur. Les nombreuses rencontres d’affaires, forums et conférences organisés en marge de la foire ont permis de mettre en lumière les opportunités d’investissement et de nouer des partenariats concrets.

Cette dynamique positive positionne progressivement l’Algérie comme un hub régional pour les investisseurs, fruit des réformes économiques engagées et de l’amélioration continue de l’environnement des affaires. Les secteurs de l’agroalimentaire, de la chimie-pétrochimie et des services émergent comme particulièrement attractifs pour les investisseurs étrangers.

Un héritage solide tourné vers l’avenir

Créée en 1963, un an seulement après l’indépendance, la FIA a accompagné toutes les étapes du développement économique de l’Algérie. Avec 56 éditions à son actif, elle s’est imposée comme la principale plateforme commerciale d’Afrique du Nord. Cette longévité témoigne d’une capacité d’adaptation constante aux évolutions économiques, tout en restant fidèle à sa mission première : faciliter les échanges commerciaux et promouvoir le potentiel économique algérien.

L’introduction progressive des technologies numériques, avec notamment une plateforme d’inscription en ligne, et l’accent mis sur les start-ups lors de cette édition illustrent la volonté de modernisation de l’événement. Le Président Tebboune a d’ailleurs encouragé personnellement plusieurs jeunes entrepreneurs lors de sa visite inaugurale, soulignant l’importance de l’innovation dans la stratégie de développement nationale.

La 56e édition de la FIA laisse entrevoir des lendemains prometteurs pour l’économie algérienne. Tous les indicateurs convergent vers une dynamique positive.