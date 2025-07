Barcelone, Toulouse, Casablanca, les routes du trafic électronique se dessinent

Les autorités espagnoles intensifient leur lutte contre un vaste réseau criminel spécialisé dans le vol et le trafic d’appareils électroniques. En quelques mois, plusieurs opérations de police ont permis de démanteler des circuits organisés qui écoulaient des téléphones portables, ordinateurs et vélos volés vers le Maroc.

À Barcelone, la police catalane (Mossos d’Esquadra) a récemment mis fin à une organisation criminelle responsable du vol et de la revente illégale de plus de 1 000 téléphones portables. Cette opération, considérée comme la plus importante jamais menée en Catalogne contre ce type de délinquance, a abouti à l’arrestation d’une vingtaine de suspects et à la saisie de 1 022 téléphones, 74 ordinateurs, 32 tablettes, 15 dataphones et 43 000 euros en espèces.

Préjudice d’au moins 25 000 euros

Selon les enquêteurs, les appareils étaient dérobés dans plusieurs régions d’Espagne, mais aussi à l’étranger, notamment à Lisbonne et Milan. Une fois récupérés, les téléphones encore fonctionnels étaient envoyés au Maroc pour y être vendus illégalement, tandis que les appareils bloqués prenaient la direction de la Chine où ils étaient débloqués avant revente. L’escroquerie aurait généré environ 400 000 euros sur le marché noir, et la police estime que ce réseau aurait également utilisé les données bancaires des victimes pour effectuer des achats frauduleux, causant un préjudice d’au moins 25 000 euros.

Dans une autre affaire, à Bordeaux cette fois, une enquête sur le vol d’un vélo électrique a révélé l’existence d’un trafic transfrontalier. Grâce à la puce GPS intégrée dans le vélo volé, les enquêteurs ont pu le localiser à Toulouse. Sur place, la fouille d’un camion suspect a permis de retrouver le deux-roues ainsi qu’une dizaine d’autres vélos, des ordinateurs, des téléphones volés et 15 000 euros en liquide. Les suspects, âgés de 47 à 60 ans, prévoyaient d’acheminer la cargaison vers le Maroc en passant par l’Espagne. L’enquête reste en cours pour déterminer l’ampleur de ce trafic.

Des appareils volés retrouvés au Maroc

Le Maroc semble être une destination récurrente pour les appareils électroniques volés. Une enquête indépendante menée à l’aide d’un robot de géolocalisation a permis de retrouver 500 ordinateurs portables volés dans un lycée de Santa Coloma de Gramenet, en Catalogne. Ces ordinateurs, appartenant au ministère régional de l’Éducation, ont été retrouvés dans des magasins marocains, revendus à prix réduit. L’analyse a également permis d’identifier d’autres appareils provenant d’Andalousie et de Catalogne. Malgré une enquête ouverte par les Mossos, aucune arrestation n’a encore été faite.

Lire aussi : Démantèlement entre l’Europe et le Maroc d’un vaste trafic international de vélos et véhicules volés

À titre individuel, plusieurs citoyens victimes de vols en Espagne ont réussi à retrouver leurs appareils au Maroc grâce à la technologie de localisation et à la coopération policière marocaine. Un jeune homme a pu récupérer son téléphone volé à Barcelone, retrouvé dans un magasin marocain. De même, Cristina Díaz, dont l’iPhone avait été dérobé à Madrid, a pu le localiser au Maroc et, après avoir alerté les autorités marocaines, l’a récupéré grâce à un mandat d’Interpol obtenu en un temps record.