Démantèlement entre l’Europe et le Maroc d’un vaste trafic international de vélos et véhicules volés

La police française a mis au jour un réseau international spécialisé dans le vol et l’exportation illégale de vélos électriques vers le Maroc. Ce coup de filet, qui s’inscrit dans un contexte plus large de lutte contre le trafic de véhicules en Europe, a permis l’arrestation de quatre suspects et la saisie de plusieurs engins volés.

Tout commence à Bordeaux, lorsqu’un vélo électrique d’une valeur de 1 000 euros est dérobé. Grâce à une puce de géolocalisation dissimulée dans le cadre du vélo, les enquêteurs du commissariat local parviennent à suivre sa trace. Le signal les mène à plus de 200 kilomètres de là, du côté de Toulouse. Immédiatement, la police bordelaise informe ses collègues de Haute-Garonne.

Ces derniers, en patrouille dans le secteur de la route de Bayonne, remarquent un fourgon de livraison qui leur paraît suspect. Les quatre occupants du véhicule, âgés de 47 à 60 ans, manifestent une certaine nervosité lors du contrôle. La fouille du camion révèle un butin conséquent : le vélo recherché, mais aussi une dizaine d’autres deux-roues électriques, soigneusement dissimulés derrière des sacs et des colis.

24 véhicules volés sur le point d’être envoyés au Maroc

Les policiers découvrent également des téléphones portables, plusieurs ordinateurs volés en région Aquitaine, ainsi qu’une somme de 15 000 euros en liquide. Les premiers éléments de l’enquête laissent penser que cette cargaison devait transiter par l’Espagne avant de rejoindre le Maroc. Les quatre hommes ont été placés en garde à vue et les investigations se poursuivent pour déterminer l’ampleur du réseau et ses ramifications internationales.

Mais cette affaire n’est pas isolée. En octobre 2023, la Garde civile espagnole avait déjà mis en échec une opération similaire. Au port de Tarifa, les autorités ont intercepté 24 véhicules volés dans divers pays européens – notamment l’Allemagne, la France, la Belgique, l’Italie et les Pays-Bas – alors qu’ils étaient sur le point d’être envoyés au Maroc. Les voitures, équipées de fausses plaques d’immatriculation et accompagnées de documents falsifiés, ont été repérées dans la zone de contrôle des véhicules.

Valeur totale des voitures volées estimée à plus de 650 000 euros

Parmi les véhicules saisis figuraient deux Audi d’une valeur totale de 160 000 euros, dérobées en Italie à une entreprise allemande. Une autre voiture, une BMW Série 3 hybride volée en France, estimée à plus de 95 000 euros, a été retrouvée à l’extérieur de la zone portuaire. Les 24 véhicules ont été restitués à leurs propriétaires respectifs après vérification, et 13 individus ont été interpellés dans cette affaire.

D’autres suspects ont été placés sous enquête pour vol, recel, falsification de documents et usage de faux. Un mois plus tard, en novembre 2023, c’est au port d’Algésiras qu’une autre opération a permis la saisie de 15 véhicules haut de gamme dissimulés dans des conteneurs à destination du Maroc. D’après le Diario de Sevilla, la valeur totale de ces voitures, volées en divers pays européens, s’élève à plus de 650 000 euros.