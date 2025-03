La police espagnole démantèle un réseau de trafic de voitures de luxe volées destinées au Maroc

La police espagnole a réussi à démanteler un réseau criminel sophistiqué impliqué dans le vol et le trafic de voitures haut de gamme en provenance d’Europe, destinées principalement au Maroc. Cette opération a permis de saisir huit véhicules de luxe et d’arrêter onze suspects, marquant ainsi une étape significative dans la lutte contre ce trafic international. Ce réseau opérant depuis le port d’Algésiras a été découvert à la suite d’une enquête approfondie, menée par l’Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) et les forces de sécurité locales.

Passage suspect au port d’Algésiras

Tout a commencé en avril dernier, lorsque les autorités ont observé un passage étrange de véhicules de luxe via le port d’Algésiras. Ces voitures, immatriculées en France avec des plaques temporaires, prenaient la direction du Maroc. Ce phénomène a suscité des soupçons chez les enquêteurs, d’autant plus que ces véhicules ne semblaient pas correspondre aux profils habituels des voitures traversant ce port. Un premier contrôle a permis d’intercepter deux voitures conduites par des citoyens français d’origine sénégalaise. Après vérification, il s’est avéré que les plaques d’immatriculation étaient falsifiées.

Le mode opératoire de ce réseau criminel était bien rodé : les véhicules de luxe volés étaient dotés de fausses plaques d’immatriculation provisoires françaises, permettant ainsi de les faire traverser la frontière en toute discrétion. Une fois arrivés à destination, les voitures étaient revendues sur le marché noir, principalement au Maroc et au Sénégal, avec des papiers falsifiés. Ce système permettait aux trafiquants de contourner les contrôles douaniers et de faire passer ces voitures comme des véhicules légaux, échappant ainsi à tout suivi.

L’opération Pikine : des arrestations et des saisies

Sous le nom d’opération Pikine, les autorités espagnoles ont réussi à arrêter onze personnes impliquées dans ce réseau. Bien que ces individus ne possédaient pas d’antécédents judiciaires en Espagne, ils avaient des casiers judiciaires en France. Lors de l’interception de ces véhicules, les autorités ont mis la main sur huit voitures haut de gamme, dont la valeur totale est estimée à près de 500 000 euros. Cette saisie a renforcé l’importance de l’enquête, qui a permis de relier ce trafic à un réseau criminel d’envergure internationale. Les autorités espagnoles ont d’ailleurs partagé ces informations avec leurs homologues français pour permettre l’arrestation d’autres membres du groupe et l’élargissement de l’enquête.

Ce n’est pas la première fois que des opérations de ce type sont menées à Algésiras. En juillet 2024, la police espagnole a intercepté pas moins de 15 voitures de luxe, volées dans plusieurs pays européens, à destination du Maroc. Ces véhicules, trouvés dans des conteneurs, provenaient de pays comme la France, l’Allemagne et l’Italie. La plupart étaient des voitures de location ou de leasing, dont les documents avaient été falsifiés. De plus, un autre véhicule de luxe d’une valeur de 300 000 euros a été saisi lors de cette opération.

Importante saisie au port de Tarifa

Ce trafic de véhicules volés génère d’importants bénéfices pour les criminels, et les autorités espagnoles n’ont cessé de multiplier les contrôles pour démanteler ces réseaux. Les résultats obtenus ne s’arrêtent pas là. En novembre 2023, une nouvelle saisie de 15 véhicules a été effectuée, dont la valeur totale avoisinait les 650 000 euros. Ces véhicules, retrouvés dans des conteneurs en transit, avaient également été volés en Europe. Grâce à une coordination étroite entre les forces de l’ordre, les voitures ont été restituées à leurs propriétaires légitimes.

Parallèlement, en octobre 2023, une autre importante saisie a eu lieu, cette fois au port de Tarifa. La Garde civile a intercepté 24 véhicules volés en provenance d’Allemagne, de France, de Belgique, d’Italie et des Pays-Bas, en transit vers le Maroc. Ces voitures étaient dotées de faux documents et de fausses plaques d’immatriculation. L’enquête a permis d’établir que les véhicules étaient sur le point de quitter l’Espagne en direction de Tanger. Parmi les véhicules saisis, on retrouvait des modèles de marques prestigieuses comme Audi, avec des valeurs globales estimées à plus de 160 000 euros.

Un fléau ancien et global : le trafic de voitures volées en Espagne

Ces saisies font partie d’un effort continu des autorités pour éradiquer ce fléau de plus en plus courant. Le trafic de véhicules volés en Espagne n’est pas un phénomène récent. En 2017, un journal espagnol rapportait qu’environ 70 000 voitures volées chaque année en Espagne finissaient par être introduites au Maroc. Ce trafic génère des millions d’euros chaque année pour les criminels. La plupart des véhicules volés proviennent des grandes agglomérations espagnoles, telles que Madrid et Barcelone, et sont principalement des voitures de haute gamme telles que les BMW, Audi, Volkswagen, et Renault.

Le Maroc est devenu un marché de destination privilégié pour ces véhicules, soit après que les documents aient été trafiqués, soit une fois les véhicules démontés et revendus en pièces détachées. Cette pratique profite de la période estivale, lorsque des centaines de milliers de voitures traversent le port d’Algésiras vers le Maroc, offrant ainsi une couverture idéale pour les trafiquants. L’année dernière, la valeur des véhicules volés en Espagne a été estimée à plus de 2,2 milliards de dirhams, montrant l’ampleur économique de ce trafic.