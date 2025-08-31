Le Maroc triomphe au CHAN 2025 : un troisième sacre historique face à Madagascar héroïque

Les Lions de l’Atlas entrent dans la légende en remportant leur troisième titre du Championnat d’Afrique des Nations après une finale épique face à Madagascar (3-2) à Nairobi, le 30 août 2025.

Dans une finale qui restera gravée dans les mémoires, le Maroc a décroché hier soir son troisième titre du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN), s’imposant 3-2 face à une magnifique équipe de Madagascar au Moi International Sports Centre de Nairobi. Cette victoire fait des Lions de l’Atlas la première nation à remporter trois fois cette compétition continentale réservée aux joueurs évoluant dans les championnats locaux africains.

Un héros nommé Oussama Lamlioui

La star de cette finale restera incontestablement Oussama Lamlioui. L’attaquant du RS Berkane, natif de Casablanca, a livré une prestation d’anthologie en inscrivant un doublé décisif. Son premier but était déjà remarquable, mais c’est son second qui fera date dans l’histoire du football africain : une frappe magistrale de près de 40 mètres à la 80e minute qui a trouvé le chemin des filets adverses, offrant la victoire aux siens dans un moment de pure magie footballistique.

Ce but exceptionnel, marqué du milieu de terrain, illustre la confiance total du joueur qui ose tenter l’impossible dans les moments cruciaux.

Un parcours exemplaire jusqu’au sommet

La route vers ce troisième sacre n’a pas été un long fleuve tranquille pour les hommes de Tarik Sektioui. Après un début de compétition en demi-teinte avec une défaite surprenante face au Kenya (1-0), les Lions de l’Atlas ont su hausser leur niveau de jeu au fil des matchs.

La demi-finale contre le Sénégal, tenant du titre, restera comme l’un des moments forts de ce CHAN 2025. Dans un duel haletant qui s’est soldé par un match nul 1-1 après prolongation, le Maroc a fait preuve d’un sang-froid exemplaire lors de la séance de tirs au but, l’emportant 5-3 avec une précision chirurgicale. Cette victoire aux penalties a mis fin aux rêves sénégalais de conserver leur couronne continentale.

Madagascar, l’invité surprise qui a fait honneur au football africain

Face au Maroc, Madagascar mérite tous les éloges pour avoir atteint cette première finale continentale de son histoire. Les Barea, tombeurs du Soudan en demi-finale (1-0), ont montré un football généreux et sans complexe face aux favoris marocains. Malgré la défaite, cette équipe malgache sort grandie de cette expérience et peut nourrir de légitimes ambitions pour l’avenir.

Avec cette victoire, le Maroc confirme sa domination continentale actuelle. Déjà vainqueurs en 2018 et 2020, les Lions de l’Atlas deviennent l’équipe de référence du CHAN, dépassant la RD Congo également double championne (2009 et 2016).

Cette performance s’inscrit dans une dynamique plus large du football marocain qui brille actuellement sur tous les fronts : victoires récentes dans les catégories U17, U23, en futsal masculin et féminin, sans oublier les excellents résultats de l’équipe A lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar.

L’impact économique d’une victoire

Au-delà de la gloire sportive, cette victoire rapporte 3,5 millions de dollars américains aux caisses de la Fédération Royale Marocaine de Football, alors que Madagascar repart avec 1,2 million de dollars comme finaliste.

Pour Tarik Sektioui et ses joueurs, cette victoire constitue un aboutissement mais aussi un nouveau départ. L’entraîneur marocain, qui a su inculquer une mentalité de gagnant à ses protégés, peut s’enorgueillir d’avoir écrit une page d’histoire.

La soirée de Nairobi restera à jamais gravée dans l’histoire du football marocain. Le Maroc peut désormais se tourner vers de nouveaux horizons, la CAN en décembre prochain puis la Coupe du Monde 2026.