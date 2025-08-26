CHAN 2025 : le Maroc arrache la victoire face au Sénégal et retrouvera Madagascar en finale

Dans un match d’une grande intensité dramatique au Nelson Mandela National Stadium de Kampala, l’équipe nationale marocaine des joueurs locaux a décroché son billet pour la finale du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) en s’imposant face au Sénégal au terme des tirs au but.

Après la qualification de Madagascar face au Soudan dans l’après midi, au cœur de l’effervescence du Stade Nelson Mandela de Kampala, les Lions de l’Atlas ont vécu une soirée inoubliable en décrochant leur ticket pour la finale du CHAN 2025. Face à un Sénégal redoutable et tenant du titre, les Marocains ont dû puiser dans leurs dernières ressources pour s’imposer dans la séance fatidique des tirs au but (1-1, 5-3 aux TAB).

Quand l’expérience rencontre l’ambition

Cette affiche de prestige mettait aux prises deux géants du football africain avec des objectifs diamétralement opposés. D’un côté, les Sénégalais nourrissaient l’espoir de conserver leur couronne continentale, exploit rarissime dans l’histoire du CHAN. De l’autre, les Marocains entendaient bien retrouver les sommets après avoir brillé par leur absence lors de la précédente édition.

Le contexte était électrique dans la capitale ougandaise, avec deux sélections habituées aux grands rendez-vous et possédant chacune des arguments solides pour prétendre au sacre final.

L’ouverture sénégalaise et la réplique immédiate du Maroc

Les débats ont basculé dès la première demi-heure de jeu. Les protégés de Souleymane Diallo ont frappé les premiers sur une phase arrêtée parfaitement négociée. Joseph Layousse Samb, buteur déjà décisif dans ce tournoi, s’est élevé au bon moment pour tromper la vigilance du portier marocain d’une tête plongeante imparable a la 16e minute.

Cette réalisation aurait pu déstabiliser des Lions de l’Atlas, mais l’expérience a parlé. Six minutes plus tard, Sofiane Bougrine remettait les pendules à l’heure d’une frappe sèche et précise, fruit d’une construction collective remarquable. L’égalisation tombait au moment idéal pour relancer complètement la physionomie de cette demi-finale.

Cent vingt minutes de haute intensité

Le spectacle s’est poursuivi sur un rythme effréné, chaque formation développant sa philosophie de jeu. Les Marocains ont privilégié la maîtrise technique et la circulation de balle, dominant les statistiques de possession. En face, les Sénégalais ont misé sur leur efficacité et leur tranchant dans les phases offensives. Au final, 12 tirs chacun dont 4 cadrés, égalité parfaite.

Les trente minutes supplémentaires n’ont fait qu’accentuer la tension, avec des occasions franches de part et d’autre. Les gardiens se sont illustrés par des interventions décisives, maintenant l’équilibre jusqu’au coup de sifflet final de la prolongation.

L’épilogue aux penalties

Dans l’exercice redouté des tirs au but, les nerfs ont pris le dessus sur la technique pure. Les Marocains ont fait preuve d’un sang-froid exemplaire pour concrétiser leur rêve de finale, pendant que les champions en titre voyaient s’envoler leurs espoirs de doublé.

Cette qualification historique propulse les Lions de l’Atlas vers un rendez-vous exceptionnel avec Madagascar, la grande révélation de cette édition. Les Barea, auteurs d’un parcours remarquable, représenteront la fraîcheur et l’insouciance face à l’expérience marocaine.

La finale du samedi 30 août à Nairobi s’annonce comme l’apothéose parfaite de ce CHAN 2025. D’un côté, un Maroc en quête de rachat après sa dernière déception, de l’autre, une équipe malgache portée par sa belle histoire et ses rêves les plus fous.