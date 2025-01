Ouganda : l’épidémie d’Ebola confirmée à Kampala

Le ministère ougandais de la Santé a annoncé jeudi 30 janvier avoir confirmé une épidémie de maladie à virus Ebola à Kampala, la capitale du pays.

« Nous avons confirmé une épidémie de maladie à virus Ebola, à Kampala, en Ouganda, après vérification par trois laboratoires nationaux de référence », lit-on dans une déclaration partagée via X par le Dr Diana Atwine, secrétaire permanente du ministère ougandais de la Santé.

Les équipes d’intervention rapide entièrement déployées

Selon Atwine, le cas index est un infirmier de 32 ans de l’hôpital national de référence de Mulago qui avait cherché à se faire soigner dans plusieurs autres établissements de traitement. « Nos équipes d’intervention rapide sont entièrement déployées, la recherche des contacts est en cours et toutes les mesures nécessaires sont en place pour contenir la situation. Nous assurons au public que nous avons le contrôle total », a-t-elle déclaré.

Le ministère a appelé le public ougandais à signaler tout cas suspect d’Ebola à sa ligne gratuite, 0800-100-066 ou à l’établissement de santé le plus proche. Le ministère affirme avoir activé l’équipe de gestion des incidents et dépêché des équipes d’intervention rapide, en plus d’avoir répertorié 44 contacts jusqu’à présent.

Une fièvre hémorragique hautement infectieuse

Parmi les contacts figurent 30 agents de santé et patients de l’hôpital de Mulago, 11 membres de la famille du défunt et quatre agents de santé de l’hôpital islamique Saidina Abubakar à Matugga, une banlieue de Kampala. Ebola, une fièvre hémorragique hautement infectieuse, se transmet par contact avec des fluides et des tissus corporels infectés. Les symptômes comprennent des maux de tête, des vomissements de sang, des douleurs musculaires et des saignements.

L’Ouganda a subi une épidémie pour la dernière fois fin 2022 et celle-ci a été déclarée terminée le 11 janvier 2023 après près de quatre mois au cours desquels il a lutté pour contenir l’infection virale.