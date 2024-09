Rwanda : six morts du virus de Marburg, proche d’Ebola

Les autorités rwandaises ont annoncé la mort de six personnes suite à une épidémie du virus de Marburg, samedi 28 septembre 2024. Les victimes, ainsi que les personnes toujours en traitement, sont principalement des professionnels de santé, a indiqué le gouvernement, tout en appelant la population à la vigilance.

Le ministre rwandais de la Santé, le docteur Sabin Nsanzimana, a livré ce premier bilan dans un message vidéo. Ce, au lendemain d’un communiqué confirmant la présence du virus dans le pays. Ce message visait à informer et rassurer les Rwandais face à la situation.

Un virus mortel et des efforts de prévention

Selon le docteur Nsanzimana, 20 personnes sont actuellement en traitement après avoir été contaminées. Les malades, précise-t-il, sont majoritairement des professionnels de santé. Des efforts sont en cours pour identifier et tester les personnes ayant été en contact avec les infectés, afin de limiter la propagation du virus.

Le virus de Marburg est une fièvre hémorragique très mortelle, comparable à Ebola. Il se transmet par le sang et les fluides corporels, attaquant plusieurs organes simultanément. Identifié pour la première fois à Marburg, en Allemagne, en 1967, il s’était propagé depuis des singes infectés en provenance d’Ouganda. Depuis, plusieurs pays africains, dont la République Démocratique du Congo, ont été touchés, avec un cas notable en 2023.

Précédents épisodes de Marburg en Afrique

Bien que le Rwanda soit confronté à cette épidémie en 2024, le pays n’avait pas connu d’épisodes de Marburg auparavant. Cependant, plusieurs pays voisins ont fait face à des épidémies similaires. Par exemple, l’Ouganda a été l’un des pays les plus touchés par le virus, notamment en 2017. Cette année-là, une épidémie de Marburg avait causé la mort de plusieurs personnes.

D’autres épidémies ont marqué l’histoire récente du continent. L’Angola a subi, en 2005, l’une des plus importantes flambées de Marburg, avec plus de 200 décès. En Tanzanie, en 2023, une épidémie avait déjà suscité une grande inquiétude dans la région de Kagera. Les autorités sanitaires africaines, avec l’aide de l’OMS, ont donc une certaine expérience dans la gestion de ces épidémies.

Soutien international dans la lutte contre le virus

Le directeur de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a assuré que l’organisation soutiendrait le Rwanda dans sa lutte contre cette épidémie. L’OMS mobilise des ressources et des experts pour contenir le virus et offrir un soutien médical et logistique aux autorités locales, comme cela a été le cas dans d’autres pays africains.