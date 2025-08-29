Le futsal féminin africain en pleine émergence : le Maroc ouvre la voie vers la Coupe du Monde aux Philippines

Le continent africain écrit une nouvelle page de son histoire sportive avec une percée remarquable dans le futsal féminin. Alors que la toute première Coupe du Monde Féminine de Futsal de la FIFA se profile aux Philippines en novembre prochain, les équipes africaines marquent leur territoire sur la scène internationale, avec le Maroc en figure de proue.

Les Lionnes de l’Atlas rugissent sur la scène mondiale

Le Maroc a réalisé la plus forte progression au classement mondial, bondissant de la 47e à la 31e place après avoir remporté à domicile la Coupe d’Afrique des Nations féminine de futsal. Cette ascension spectaculaire de 16 places classe désormais les Lionnes de l’Atlas comme la meilleure équipe féminine africaine.

Avec 15 matches disputés, le Maroc a été l’équipe féminine la plus active sur la période, témoignant d’un engagement total dans le développement de cette discipline. Cette activité intense a porté ses fruits : les Marocaines ont non seulement conquis le titre continental à domicile, mais ont également validé leur qualification historique pour la Coupe du Monde aux Philippines.

Un réveil continental prometteur

Mais l’Afrique ne se résume plus au seul Maroc dans le futsal féminin. Le classement compte désormais 92 équipes, avec l’entrée de la Tanzanie (82e), du Cameroun (84e), de l’Angola (85e), de l’Égypte (86e), de Madagascar (89e), de la Namibie (90e) et de la Guinée (91e). Cette diversification géographique illustre l’expansion du futsal féminin sur l’ensemble du continent, des rives méditerranéennes aux côtes de l’océan Indien.

La Tanzanie mérite une mention particulière : au terme des qualifications de la CAF, la Tanzanie a validé son billet pour les Philippines, rejoignant ainsi le Maroc comme seules représentantes africaines dans cette compétition inaugurale. Un exploit remarquable pour une équipe qui fait ses premiers pas dans le classement FIFA.

Un contexte favorable au développement

Cette émergence s’inscrit dans une dynamique plus large de démocratisation du futsal féminin rapporte la FIFA. Un total de 95 matches ont été disputés depuis la précédente édition du classement, portant à 206 le nombre de matches internationaux de futsal féminin joués en 2025 (contre 165 chez les hommes).

Les qualifications de la CAF se sont disputées ces derniers mois, offrant une vitrine continentale qui a permis aux équipes africaines de se mesurer entre elles et d’élever leur niveau de jeu. Ces compétitions ont également contribué à structurer le futsal féminin sur le continent, créant une émulation nécessaire au développement de la discipline.

Le Maroc et la Tanzanie porteront les espoirs de l’Afrique aux Philippines du 21 novembre au 7 décembre. Leur présence dans cette compétition inaugurale constitue déjà une victoire pour le continent, mais elle représente surtout un formidable tremplin pour inspirer une nouvelle génération de joueuses africaines.