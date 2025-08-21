Imane Khelif brise le silence : « Je reste engagée dans ma carrière sportive »

Cette semaine, Imane Khelif a mis fin aux spéculations en démentant catégoriquement les rumeurs de retraite propagées par son ancien manager. Dans un communiqué ferme publié mercredi sur ses réseaux sociaux, la championne olympique algérienne de boxe réaffirme sa détermination inébranlable à poursuivre sa carrière malgré les polémiques. À 26 ans, un an après son triomphe historique à Paris 2024, elle démontre que rien ne peut ébranler sa volonté de continuer à porter haut les couleurs de l’Algérie.

L’actualité immédiate d’Imane Khelif se cristallise autour de sa réaction tranchante aux déclarations mensongères de son ancien manager Nasser Yefsah. Ce mercredi 20 août, la boxeuse a publié un communiqué sans équivoque sur sa page Facebook officielle.

« Je tiens à préciser à l’opinion publique que les informations faisant état de ma retraite de la boxe sont fausses« , déclare-t-elle d’emblée, avant d’accuser directement son ex-manager d’avoir « trahi ma confiance et mon pays par ses déclarations mensongères et malveillantes« .

Les propos de Yefsah, relayés par le journal français Nice-Matin, suggéraient qu’Imane Khelif avait quitté le monde de la boxe après les polémiques liées aux JO 2024. Une affirmation que la championne qualifie de fake news destinées à perturber et nuire à sa carrière sportive et professionnelle.

Répondant aux rumeurs, Imane Khelif affirme avec force qu’elle « reste engagée dans sa carrière sportive » et qu’elle « s’entraîne régulièrement« . Plus précisément, elle révèle maintenir sa condition physique entre l’Algérie et le Qatar en vue des prochains rendez-vous sportifs.

Cette déclaration récente confirme les informations exclusives révélées par plusieurs médias algériens qui indiquent que la championne continue son entraînement intensif, bien loin des spéculations sur un hypothétique retrait du sport de haut niveau.

Un message inspirant : « déterminée à revenir demain«

Il y a deux semaines, à l’occasion du premier anniversaire de sa médaille d’or olympique (9 août 2024), Imane Khelif avait déjà livré un message poignant sur ses réseaux sociaux qui prend aujourd’hui tout son sens. « Je crois encore que chaque chute est un prélude à un relèvement plus fort, et que chaque retard porte en lui une épreuve de foi et de volonté« , écrivait-elle dans ce message prémonitoire. Elle concluait par cette formule devenue emblématique : « Je suis Imane Khelif… championne hier, résistante aujourd’hui, et déterminée à revenir demain« .

Los Angeles 2028 : L’objectif reste intact

Malgré les turbulences, les ambitions d’Imane Khelif pour les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028 demeurent intactes. Selon nos informations, la boxeuse prépare activement ce nouveau défi olympique, envisageant même un changement de catégorie après avoir dominé les -66 kg à Paris.

Son projet de passage chez les professionnels reste également d’actualité, avec l’accompagnement du légendaire entraîneur cubain Pedro Luis Díaz, formateur de 21 champions olympiques et 22 champions du monde !

L’actualité récente confirme également la solidité du soutien institutionnel dont bénéficie Imane Khelif. Le Comité International Olympique, sous la présidence de Kirsty Coventry, a réaffirmé qu’aucune décision rétroactive ne serait prise concernant sa médaille d’or de Paris 2024. Thomas Bach, ancien président du CIO, avait d’ailleurs déclaré récemment : « Ces deux boxeuses (la seconde est Lin Yu-ting, une boxeuse taïwanaise) sont nées en tant que femmes, elles ont été élevées en tant que femmes, elles ont concouru en tant que femmes« , réaffirmant la légitimité de sa participation et de sa victoire.

Le Phénomène Khelif

L’impact d’Imane Khelif dépasse largement le cadre sportif. Sa récente inclusion dans la galerie « L’année en images » 2024 de CNN témoigne de son statut d’icône internationale. L’image de sa célébration après sa victoire en demi-finale est devenue l’un des moments les plus marquants des JO de Paris.

En 2025, elle continue son engagement sociétal en participant à des événements comme ChangeNOW au Grand Palais en avril 2025. Une exposition pour défendre un monde plus durable et les droits des femmes dans le sport. Ainsi, elle prouve que son influence transcende les résultats sportifs.

Dans son récent communiqué, Imane Khelif conclut par un engagement solennel : « Je resterai toujours fidèle à la boxe et à mon pays. Ces fake news ne m’empêcheront pas de continuer à défendre les couleurs de mon pays et à l’honorer sur la scène internationale« .

Elle remercie également « tous ceux qui m’ont soutenu et continuent de me soutenir« , avant d’affirmer avec détermination : « Je confirme que mon parcours se poursuivra, si Dieu le veut« .

L’Algérie derrière sa championne

Le soutien populaire algérien reste intact. Les reconnaissances nationales se poursuivent, de la décoration présidentielle de l’Ordre du Mérite national aux multiples hommages organisés par la Fédération algérienne de boxe. Récemment encore, une cérémonie en son honneur s’est tenue à l’hôtel Sheraton d’Alger.

Les entreprises algériennes continuent également de la soutenir. A l’image de Sonatrach qui lui a remis 4 millions de dinars, ou encore Chery Algérie qui lui a offert une voiture de luxe Arrizo 8.

L’actualité récente d’Imane Khelif offre un exemple en gestion de crise et en résilience. Face aux tentatives de déstabilisation, elle choisit la transparence, la fermeté et la dignité. Sa réaction rapide et précise aux « fake news » démontre une maturité acquise au fil des épreuves. « La force n’est pas seulement dans la victoire, mais dans la continuation malgré tout« , déclarait-elle récemment. Cette philosophie guide aujourd’hui sa riposte face aux dernières attaques contre sa crédibilité.

Son message est clair : rien ne l’arrêtera dans sa quête d’excellence. À 26 ans, avec une médaille d’or olympique en poche ses ambitions sont intactes pour Los Angeles 2028. Ainsi, elle continue à écrire des nouvelles pages de son extraordinaire histoire.