Île de Gorée : 10 secrets de ce joyau de l’océan atlantique

L’île de Gorée, située au large de Dakar, est un lieu chargé d’histoire et de mystères, qui attire les visiteurs du monde entier.

Ancienne plaque tournante de la traite transatlantique des esclaves, l’île de Gorée est aujourd’hui un site touristique incontournable du Sénégal. Après une fermeture temporaire en raison de la pandémie, Gorée a de nouveau ouvert ses portes aux curieux et aux passionnés d’histoire. Voici dix raisons pour lesquelles vous ne devez absolument pas manquer une visite de cette île emblématique.

1. Une traversée inoubliable vers un écrin d’histoire

Avant même de fouler le sol de Gorée, la traversée en chaloupe depuis Dakar est une expérience en soi. En seulement 15 minutes, vous serez transporté dans un univers où le temps semble suspendu. Le voyage vous offre une vue panoramique sur l’océan Atlantique, vous préparant à découvrir un lieu où la nature et l’histoire se rencontrent. Gorée, « 100% carbone free », est un havre de paix sans voiture, offrant un cadre idyllique pour les visiteurs.

2. Plages de rêve et eaux turquoises

À peine arrivé sur l’île, vous serez accueilli par ses plages aux eaux cristallines. Les plages de Gorée sont parmi les rares de Dakar où la baignade est autorisée toute l’année. C’est l’endroit parfait pour se détendre après une promenade dans les ruelles pittoresques de l’île. Que ce soit pour une baignade rafraîchissante ou un moment de farniente, les plages de Gorée sont un véritable paradis.

3. Une architecture historique au charme inoubliable

Gorée est un véritable musée à ciel ouvert avec son architecture influencée par les Portugais, les Anglais, les Français et les Hollandais. Les bâtiments historiques, aux façades colorées et aux rues pavées, témoignent d’une époque révolue tout en conservant un charme unique. Promenez-vous dans ses rues et laissez-vous envoûter par le mélange harmonieux des styles architecturaux.

4. La maison des esclaves : un lieu de mémoire

Aucun voyage à Gorée ne serait complet sans une visite à la Maison des Esclaves. Ce monument historique est un lieu de pèlerinage pour de nombreuses personnalités et visiteurs cherchant à comprendre et honorer l’histoire tragique de la traite des esclaves. La porte de l’Aller sans Retour, par laquelle les esclaves passaient pour ne jamais revenir, reste l’une des attractions les plus poignantes.

5. La maison d’éducation Mariama Ba : un phare de savoir

Le Lycée Mariama Ba est une institution prestigieuse qui a formé des générations de femmes africaines. Ce lieu symbolique porte le nom de l’écrivaine Mariama Ba, auteure du célèbre roman « Une si longue lettre« . La maison, construite dans le respect des traditions architecturales, est un exemple de l’engagement de Gorée envers l’éducation et l’excellence.

6. Le canon de la côte ouest : témoignage d’une époque révolue

Le canon imposant situé sur la côte ouest de l’île est un vestige fascinant de l’histoire militaire de Gorée. Avec une portée de 14 km, il rappelle les anciennes batailles navales. Pour l’atteindre, vous passerez par la ruelle des artistes, où des peintres et artisans exposent leurs œuvres, ajoutant une touche d’art à votre découverte historique.

7. Le Mémorial du Castel : vue panoramique et tranquillité

Le Mémorial du Castel, inauguré par l’ex-président Abdou Diouf, est le site le plus isolé de Gorée, offrant une vue panoramique exceptionnelle sur l’océan. C’est un lieu parfait pour contempler la beauté naturelle de l’île tout en appréciant son histoire et son environnement paisible.

8. L’Église Saint-Charles Borromée : centre spirituel et culturel

L’Église Saint-Charles Borromée, située au cœur de l’île, est un édifice imposant dédié à Charles Borromée, un cardinal italien. À côté se trouvent le centre médico-social de Gorée et l’Institut Gorée, qui œuvrent pour la démocratie et le développement en Afrique. L’église est un lieu de paix et de réflexion, enrichissant votre expérience de l’île.

9. Hommage à Blaise Diagne : une stèle d’honneur

L’île rend hommage à Blaise Diagne, le premier député africain élu à la Chambre des députés française, avec une stèle en son honneur. Près de là, une autre stèle rend hommage aux médecins et pharmaciens morts lors de l’épidémie de fièvre jaune de 1878. Ces monuments témoignent du respect de Gorée pour ses figures historiques et ses contributions à la société.

10. Le Musée Historique de Gorée : voyage au cœur du passé

Le Musée Historique de Gorée, situé dans l’ancien fort d’Estrées, est un lieu incontournable pour les amateurs d’histoire. Avec sa forme circulaire distinctive, il offre un aperçu fascinant de l’histoire du Sénégal, depuis l’âge de pierre jusqu’à nos jours. C’est le point de départ idéal pour explorer les différentes facettes de l’histoire de Gorée.