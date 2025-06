Gims et DemDem, le clap de fin ? Retour sur une relation tumultueuse entre amour, silence et rumeurs

DemDem, épouse de Gims, a annoncé leur rupture via Instagram, déclarant être « divorcée ». Tandis qu’elle s’exprime clairement, le chanteur reste silencieux. Le couple, autrefois perçu comme solide et respecté, faisait l’objet de rumeurs de tensions depuis 2020. Absences publiques, messages énigmatiques et scandales ont ébranlé leur image. Leur séparation, non confirmée par Gims, pourrait avoir un impact médiatique et familial important, notamment concernant leurs quatre enfants et la réputation de l’artiste, jusque-là discret mais considéré comme protecteur.

C’est un simple mot, glissé dans une story Instagram, qui a enflammé les réseaux sociaux ce dimanche 15 juin : « Célibataire ». Puis un autre, plus direct, comme une confirmation brutale : « Je suis divorcée ». Derrière ces publications choc, Adja Damba, plus connue sous le pseudonyme de DemDem, épouse du rappeur Gims, semble annoncer la fin officielle de leur union. Une déclaration sans appel, bien que non confirmée par l’artiste lui-même, mais qui résonne comme le dernier acte d’un feuilleton sentimental suivi depuis des années par les fans.

Une annonce fracassante… et un silence qui en dit long

Tandis que DemDem semble vouloir tourner la page publiquement, Gims, de son vrai nom Gandhi Djuna, garde un silence total. Aucun commentaire, aucune clarification, ni démenti ni explication. Ce silence intrigue, interroge, mais il n’est pas surprenant. Le chanteur a toujours préféré la discrétion sur sa vie privée, cultivant une image de star inaccessible, à la frontière entre mystère et contrôle. Cette posture contraste avec l’exposition plus directe de DemDem, qui, sans jamais trop en dire, a su utiliser les réseaux sociaux pour marquer ses émotions, ses absences… ou ses colères.

Le couple formé par Gims et DemDem symbolisait depuis longtemps une forme de stabilité dans le paysage des célébrités françaises. Mariés civilement depuis plusieurs années, parents de quatre enfants, les deux avaient bâti une image de couple puissant, respecté, presque exemplaire. Mais en coulisses, des tensions affleuraient depuis longtemps. Les rumeurs de séparation n’en sont pas à leur premier round. Depuis 2020, plusieurs signaux ont mis la puce à l’oreille de la sphère people : absence de DemDem lors des grandes apparitions publiques de Gims, distance palpable dans leurs interactions virtuelles, ou encore publications cryptiques de la jeune femme évoquant trahison et solitude.

Les précédents : tromperies, scandales et polémiques voilées

L’histoire de Gims et DemDem n’a jamais été un long fleuve tranquille. En 2021, une rumeur insistante faisait état d’une liaison extraconjugale prêtée à Gims, démentie par son entourage mais relancée par des allusions à peine voilées de DemDem sur Instagram. Cette année-là, la mère de famille avait supprimé plusieurs photos de leur couple, puis posté un message évoquant la difficulté de « pardonner quand on n’est pas respecté ».

Un coup de tonnerre déjà, qui avait failli sceller la fin du duo. En parallèle, le nom de DemDem avait aussi été mêlé à des critiques indirectes sur son train de vie, ses choix vestimentaires, et ses prétendues rivalités dans le cercle privé de Gims. Malgré cela, le couple avait toujours réussi à afficher une certaine unité, parfois même en posant ensemble après des tempêtes médiatiques.

Une rupture aux conséquences médiatiques et familiales

Si la séparation est avérée, et tout semble l’indiquer, elle pourrait avoir des conséquences bien au-delà du domaine privé. D’abord parce que le couple partage quatre enfants, et que l’avenir de leur garde pourrait susciter de l’attention, dans un contexte où Gims voyage souvent et travaille en continu. Ensuite, parce que DemDem a su s’imposer comme une figure publique à part entière, influente sur les réseaux et suivie par des centaines de milliers de fans. Cette rupture pourrait aussi altérer l’image d’un Gims jusque-là perçu comme protecteur et centré sur les valeurs familiales.