Actu rap : Booba révèle sa discussion privée avec la compagne de Gims, Demdem (photo)

Le DUC de Boulogne est revenu à la charge sur Gims et Kaaris après que ces derniers ont sorti respectivement les clips « Malheur » et « Goulag ». Les deux artistes ont pris cher mais visiblement, cela ne semble pas les affecter eux qui multiplient les échanges sur les réseaux sociaux ce qui laisse présager une future collaboration.

Pour une annonce, Booba en a fait une énorme ; il révèle que Kaaris aurait mis au point une campagne publicitaire sur YouTube pour son nouveau clip « Goulag » pour que celui-ci s’affiche avec le mot clé « Booba ». Outre le rappeur de Cocody, Booba s’en est aussi pris à Gims, mais surtout à sa femme Demdem dont il avait déjà publié une capture d’écran d’une demande pour démarrer une conversation privée sur le réseau social, Instagram.

Une demande que le DUC a finalement acceptée et partagée publiquement, notamment les messages qu’il aurait envoyés à Demdem, pour qu’elle lui présente des excuses et si possible de disposer de t-shirts « I’m not a rapper » qui est une marque récemment créée par Demdem et Gims.