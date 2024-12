Rupture entre Gims et Demdem ? Booba saute de joie !

Gims et Demdem font le buzz sur la toile. Et pour cause, la situation de leur couple est au centre de toutes les discussions depuis la publication d’un message déconcertant. Ce qui a fait réagir Booba.

Les hostilités entre Gims et Booba prennent une toute nouvelle tournure. En effet, le DUC est récemment sorti de sa réserve pour annoncer ce qui semble être une rupture entre Gims et sa compagne, Demdem. Une insinuation qui secoue la toile et envenime la relation encore plus la relation entre les deux artistes.

A travers ses publications, Booba s’en prend à Gims et Demdem, en reprenant notamment un message mystérieux que cette dernière a posté sur son compte Instagram. Dans le post en question, la compagne de Gims aborde les obstacles que les femmes fortes peuvent rencontrer dans les relations amoureuses. De quoi jeter le doute sur l’état de son couple.

Booba s’invite aux débats

« Lorsqu’un homme ne veut pas changer, il trouvera une femme qui accepte son style de vie, afin qu’il n’ait pas à grandir », écrit-elle.

« C’est pourquoi ces hommes ruinent souvent les relations avec les femmes fortes, car elles fixent des limites et maintiennent des normes élevées. Ne pense jamais que tu n’es pas assez pour ces hommes, chérie. La plupart du temps, vous êtes tout simplement trop pour eux à gérer et ils recherchent une femme plus faible qui accepte le strict minimum », poursuit Demdem.

Il n’en faudra pas plus aux internautes pour interpréter cette phrase et émettre différentes hypothèses sur l’état de sa relation avec Gims. L’agitation créée n’a pas échappé aux radars du DUC qui s’est même prononcé avec sarcasme sur cette affaire.

Gims sème le doute

« Ça peut s’arranger entre vous. Vous êtes une équipe, ne baissez pas les bras. Elle t’a trompé, mais toi aussi, vous valez mieux que ça les bbl c’est passager. Force à vous deux. Elle sait accueillir retourne vers elle marabout », s’exprime Booba avant de poursuivre : « D’abord y te reste Joséphine la première dame coffrée et ex d’un membre de la sexion d’assaut. Antonella c’est mort je crois et Timfa n’en parlons pas hein. Au pire va vi*ler des homms dans les marécages avec ton poto ! »

Les rumeurs vont bon train sur la relation entre Gims et Demdem. Si cette dernière s’est exprimée publiquement, on ne peut pas en dire autant pour Gims qui, depuis le début de l’affaire, reste enfermé dans un mutisme. Il a toutefois publié une image générée par l’intelligence artificielle de lui en pleurs. De quoi semer encore le plus le doute dans l’esprit des internautes.