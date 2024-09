La guerre entre Black M et Gims éclate : Booba s’en mêle !

Le monde du rap français est en effervescence après une nouvelle querelle éclatante entre deux anciens membres de la Sexion d’Assaut. Black M a ouvertement déclaré la guerre à Gims, synonyme de la fin d’une amitié qui semblait autrefois inébranlable. Cette rivalité, qui a surpris de nombreux fans, s’inscrit dans un contexte où tensions et rivalités entre rappeurs dominent régulièrement les débats.

Tout a commencé lorsque Black M, connu pour ses hits comme « Sur ma route », a pris pour cible Gims et son épouse DemDem, suite à une plainte déposée contre Booba. Black M a profité de l’occasion pour tacler son ancien partenaire de la Sexion d’Assaut. Il va même jusqu’ révélant même une conversation privée où Gims l’aurait insulté et menacé. Ce geste a mis le feu aux poudres et a immédiatement enflammé les réseaux sociaux.

Inso Le Véritable réagit : accusations de jalousie

Inso Le Véritable, un autre acteur du rap, n’a pas tardé à répondre à ces révélations. En réaction aux propos de Black M, il a décidé de publier des captures d’écran de conversations avec l’interprète de « Mon Défi ». Dans ces échanges, il accuse Black M d’être jaloux de la carrière florissante de Gims, et d’utiliser ce conflit pour exprimer une rancœur refoulée.

Les tensions étaient déjà palpables, mais l’intervention d’Inso Le Véritable a ajouté une nouvelle dimension à ce clash, impliquant indirectement Booba dans l’affaire. Ce dernier, toujours prompt à réagir aux querelles du milieu du rap, a vu son nom mentionné dans cette querelle. Ce qui l’a poussé à entrer dans l’arène.

Booba entre en scène : la voix de l’insubmersible

Comme à son habitude, Booba n’a pas tardé à se faire entendre. L’auto-proclamé « Duc de Boulogne », qui n’est jamais loin lorsqu’un clash éclate, a choisi de répliquer via la plateforme X (anciennement Twitter). Répondant à un tweet d’Alpha Diallo (le vrai nom de Black M), Booba a raillé la situation, accusant Black M de « lâcheté » et de « double jeu ». Il n’a pas hésité à rappeler ses propres antécédents avec Gims, soulignant que les querelles entre rappeurs sont souvent motivées par des intérêts personnels plutôt que des raisons artistiques.

Booba a également profité de l’occasion pour se moquer de la « guerre » entre Black M et Gims, y voyant une opportunité pour renforcer sa propre image de provocateur incontournable du rap français. « Vous êtes tous des comédiens », a-t-il tweeté avec son ironie habituelle, attisant encore plus les tensions.

Rivalités dans le rap français : une tradition bien ancrée

Les rivalités entre rappeurs ne sont pas nouvelles dans l’industrie du rap français. Depuis les années 2000, le genre a été marqué par des conflits publics qui, parfois, éclipsent même la musique elle-même. Que ce soit Booba vs Kaaris, Rohff vs Booba ou encore La Fouine vs Booba, les clashs sont souvent synonymes de buzz et de visibilité accrue. Mais aussi d’animosité réelle entre les artistes.

Le dernier clash entre Black M et Gims semble suivre cette tradition, avec des accusations personnelles, des révélations publiques et la participation active des autres acteurs du milieu, comme Inso Le Véritable et Booba. Mais au-delà des querelles, ces tensions mettent en relief aussi la compétition intense qui règne dans le rap, où chaque artiste tente de défendre sa place au sommet.

Et après ?

Pour l’instant, ni Gims ni Black M n’ont laissé entendre que la situation serait apaisée de sitôt. Les fans des deux rappeurs suivent de près cette querelle. Ils se demandant si elle aboutira à des morceaux diss tracks ou à des confrontations plus directes sur les réseaux sociaux.

Booba, quant à lui, reste fidèle à sa réputation de maître du clash, toujours prêt à attiser le feu et à en profiter pour renforcer sa domination dans le rap game français. Mais une question demeure : cette guerre entre Black M et Gims est-elle le signe d’une rivalité artistique intense, ou simplement une manœuvre pour rester sous les feux de la rampe dans un milieu où le buzz est souvent la clé du succès ? Seul l’avenir le dira.