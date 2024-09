Booba s’en prend à Rohff pour ses propos sur le documentaire de DJ Mehdi

Dans un long message publié sur X, Rohff a été quelque peu virulent envers le documentaire consacré à DJ Mehdi au cours duquel selon lui, son image a été utilisée de manière abusive, sans son consentement.

« J’ai refusé d’y participer à maintes reprises… J’ai dit NON… Je ne voulais pas en parler par conviction, on respecte pas mon refus. Mon image a été utilisée pour franchir des limites que moi-même j’évite aujourd’hui, par conviction », assène le rappeur qui ne s’arrête pas là.

« Vous mentez au public, vous avez récupéré et travesti l’histoire de la Mafia K1fry pour romancer et crédibiliser la vie de Dk Mehdi comme si il en avait besoin. Vous nagiez déjà dans les immondices, et vous vous y noierez. Rien ne restera impuni, aucune justice, ici-bas pour moi et dans l’au-delà pour le défunt que vous êtes allés déterrer en 2024 pour polémiquer et remplir vos poches de bons à rien affamés », lance-t-il en réponse à ce qu’il considère comme une mauvaise image donnée de son groupe, Mafia K1 Fry.

Booba sonne la charge contre Rohff

Une prise de position qui aura valu au rappeur une vague de critiques qui n’ont pas échappé au DUC omniprésent sur les réseaux sociaux. Rohff serait-il atteint de problèmes psychiatriques ? Booba l’assure ! Profitant du remue-méninge créé par Housni, Booba s’est joint aux commentaires des internautes pour tacler son homologue, via une publication d’un internaute qui réagit à la sortie de Rohff en le traitant de « fou ».

« Grandir c’est admettre que Rohff a des réels problèmes psychiatriques, j’étais trop dans le déni », a balancé l’internaute. Et le rappeur franco-sénégalais de prendre la balle au rebond pour renchérir. « C’est pas comme si on vous avait pas prévenu ». Un caillou ainsi lancé dans le jardin de Rohff qui, certainement, ne manquera pas d’occasion de répondre à la provocation du DUC de Boulogne.