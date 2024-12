Booba : l’ascension d’un roi du rap français

Booba, de son vrai nom Élie Yaffa, est né le 9 décembre 1976 à Boulogne-Billancourt, une ville située dans la banlieue ouest de Paris. D’origine sénégalaise par son père et française par sa mère, Booba a grandi dans les quartiers de la capitale et a été influencé par la culture hip-hop dès son plus jeune âge. Il est l’une des figures les plus emblématiques du rap français et un artiste qui a marqué de son empreinte l’évolution du genre en France.

Booba fait ses premiers pas dans le rap à la fin des années 1990, d’abord au sein du groupe Lunatic avec son acolyte Ali. Leur album Mauvais œil, sorti en 2000, fait sensation dans le milieu du rap français grâce à ses textes sombres et réalistes, ainsi qu’à son approche novatrice de la production musicale. L’album est rapidement devenu un classique du rap français, mais Booba et Ali se séparent peu après sa sortie, chacun suivant sa propre carrière.

Carrière solo

Booba lance sa carrière solo en 2002 avec l’album Temps mort. Cet album marque un tournant majeur dans le rap français, avec des morceaux à la fois brutaux et introspectifs. Booba y affirme son style, alliant paroles crues et beats lourds, tout en abordant des thématiques liées à la rue, la violence et la vie de banlieue. Le succès de l’album lui permet de se faire un nom au-delà du cercle restreint des amateurs de rap.

Son deuxième album, Panthéon (2004), poursuit cette ascension, bien qu’il soit parfois critiqué pour sa recherche de l’automythologie et de la grandeur. Cependant, la popularité de Booba ne cesse de croître, et il devient progressivement une figure incontournable du paysage musical français.

L’ascension vers le sommet

Booba s’impose véritablement comme un pilier du rap français avec l’album Ouest Side (2006). Cet album est un véritable succès commercial, certifié disque de platine, et marque une étape importante dans la carrière de l’artiste. Booba y dévoile un style plus mature, tout en continuant d’explorer des thèmes comme la rivalité, le pouvoir et la rue. C’est également avec cet album que Booba commence à se démarquer par son image de « bad boy » et son utilisation des réseaux sociaux pour alimenter sa notoriété et ses polémiques.

En 2009, il sort l’album Lunatic, un projet qui témoigne de son évolution musicale et personnelle. Cet album est un hommage à ses racines tout en abordant des sujets plus introspectifs, notamment ses rapports avec la célébrité et son parcours personnel. L’album est un immense succès et consolide sa position de leader du rap français.

Le phénomène « Booba » et la diversification musicale

À partir des années 2010, Booba continue de dominer la scène du rap français tout en diversifiant ses sonorités. Son album Futur (2012) marque une nouvelle étape avec des influences trap et un son plus moderne. L’album est un énorme succès, et Booba confirme son statut de figure incontournable du rap. Il enchaîne ensuite avec des albums comme D.U.C (2015) et Nero Nemesis (2015), qui sont également très bien accueillis par le public et la critique.

Au fil des années, Booba ne cesse de se réinventer musicalement, avec des collaborations avec des artistes internationaux, comme le rappeur américain Rick Ross, mais aussi avec de nouveaux talents du rap français. L’artiste se lance également dans des projets parallèles, en développant sa propre ligne de vêtements et en investissant dans d’autres secteurs.

Booba se distingue aussi par ses nombreux clashs et rivalités avec d’autres artistes du rap français, notamment avec Kaaris, une rivalité qui a marqué les médias en 2018 après une altercation à l’aéroport d’Orly. Ces affrontements ont contribué à forger son image de « roi du rap » et à maintenir son statut de figure centrale dans l’industrie musicale.

Discographie

Mauvais œil (2000) – avec Lunatic

L’album qui le propulse dans le rap français avec un style brut et réaliste.

Temps mort (2002)

Son premier album solo, avec des morceaux marquants comme Mon son et Boulbi.

Panthéon (2004)

Un album qui marque une évolution dans sa carrière, avec un son plus travaillé et des thèmes plus variés.

Ouest Side (2006)

Un album devenu culte, avec des morceaux comme Boulbi et Pour ceux.

Lunatic (2009)

Un album dense et introspectif, abordant des sujets plus personnels et montrant l’évolution de l’artiste.

Futur (2012)

Un virage vers un son plus moderne et international, avec une forte influence trap et des collaborations de luxe.

U.C (2015)

Un album qui reprend son style agressif tout en explorant des sonorités plus contemporaines.

Nero Nemesis (2015)

Un album puissant qui confirme son statut de figure incontournable du rap français.

Trône (2017)

Un album où Booba revendique son rôle de « roi » du rap français, avec des collaborations prestigieuses.

Ultra (2021)

Son dernier projet à ce jour, avec des morceaux comme 5G et Monsieur qui continuent de captiver ses fans.

Booba est une figure centrale du rap français, ayant su traverser les époques et évoluer avec son temps. Il a marqué de son empreinte le paysage musical français avec des albums à la fois influents et controversés, tout en se diversifiant au-delà de la musique. Ses rivalités, sa vision artistique et sa capacité à renouveler son style lui ont permis de rester une figure incontournable, parfois clivante, mais toujours respectée dans le milieu du rap.