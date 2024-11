Didi B provoque Booba : « Je hante les pensées du meilleur rappeur français »

La tension monte entre Booba et Didi B comme peut en témoigner la chanson de l’artiste ivoirien où il répond au patron du 92i, tout en rendant hommage à Papy Mbavu.

C’est une guerre des mots que les principaux protagonistes se mènent, et celle-ci semble loin de tirer à sa fin. Le rappeur ivoirien a d’ailleurs récemment sorti un nouveau freestyle où il ne se gêne pas le moins du monde tout en s’adressant à son ancien mentor, Booba.

Didi B pique Booba…

« Petit échauffement », tel est dénommé le nouveau morceau du rappeur ivoirien. Dans ce morceau, il répond aux attaques du DUC de Boulogne et déclare sans ambiguïté : « Je hante les pensées du meilleur rappeur français ». Une pique qui n’est pas passée sous silence alors qu’il poursuit sur ses propos : « J’ai pas le temps des microbes qui me clashent. […] On m’attaque, je réponds, je veux pas faire de mal à un moustique ».

« En tout cas, c’est toi qui as besoin de citer mon nom dans ton rap tellement c’est mauvais et oui JE SUIS LE MEILLEUR RAPPEUR FRANÇAIS. Arrive déjà à la cheville d’Himra avant de vouloir clasher des montagnes. Force à toi petit homme, je te souhaite le meilleur », affirme Booba en s’adressant à Didi B avant même que le morceau ne soit rendu public.

…et rend un vibrant hommage à Papy Mbavu

En marge du clash, Didi B a aussi tenu à rendre un vibrant hommage à Papy Mbavu, légende de la musique congolaise, interprète du titre « Kotazo ». A travers ce morceau, le rappeur ivoirien rappelle ses origines et affiche avec fierté les valeurs de la musique africaine dont il a hérité. Didi a dernièrement été nommé meilleur artiste francophone lors de la 9e édition des PRIMUD, cérémonie qui prime les talents en la matière.