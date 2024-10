Booba partage des photos de Diam’s avec Diddy, la Toile s’enflamme !

Une fois de plus, Booba crée la polémique. Cette fois, il s’est illustré en dévoilant d’anciennes photos de Diam’s en compagnie de Diddy. De quoi créer le tollé.

Habitué des clashs et des provocations, le DUC de Boulogne fait une fois de plus parler de lui. Mais en quoi faisant ? Le rappeur franco-sénégalais a partagé des images choc de Diam’s présente à une soirée aux côtés du rappeur américain P. Diddy. Cette publication qui s’inscrit dans la longue série de provocations a entraîné une vague de réactions sans précédent. L’ancienne rappeuse, aujourd’hui reconvertie à l’Islam a pu compter sur le soutien de ses admirateurs. Ces derniers semblent perturbés par la véritable intention derrière cet acte posé par Booba.

Booba cherche-t-il à raviver de vieilles tensions entre lui et Diam’s ?

Alors qu’il a partagé ces photos où on aperçoit Diam’s entrain de danser derrière le rappeur américain, P. Diddy ; Booba a rajouté en légende « Mélanie and the queens ». La publication aura récolté de nombreuses vues, plus de 10 millions pour être exact. Les réactions n’en ont pas été moindres puisque les fans de l’ancienne rappeuse ont condamné le comportement de B2oba.

« Booba qui affiche d’autres célébrités pour ne pas tomber solo », « Booba, j’étais neutre à ton sujet mais ce que tu fais là est vraiment dégueulasse. Une femme qui s’est déconnectée de l’industrie et fait sa vie discrètement, tu trouves le moyen de l’attaquer de manière sournoise. Franchement tu me déçois », peut-on lire dans les commentaires.

Booba détournerait-il l’attention sur ses rapports avec Diddy ?

Il semblerait donc que les internautes reprochent à Booba son comportement et l’accusent de vouloir détourner l’attention sur ses rapports avec Diddy. Des accusations auxquelles le DUC de Boulogne a apporté sa réponse : « Personne va tomber. Car personne à R et si poster une photo de Diam’s en boîte, c’est insulter la religion, vous êtes complètement fous et ridicules, on ne peut rien pour vous. Vous êtes les premiers à juger, donc à pécher. Allez prendre l’air » .