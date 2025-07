Tour de France : sur les routes bretonnes, de jeunes cyclistes africains se préparent

À Gomené, en Bretagne, treize jeunes cyclistes venus d’Afrique s’entraînent intensément en marge du Tour de France. Grâce au programme Afrique 2025 de l’UCI, ces espoirs du Rwanda, d’Érythrée, du Bénin ou de l’île Maurice rêvent de briller aux Mondiaux de Kigali et, un jour, sur les routes du Tour.

Dans le calme verdoyant du village de Gomené, en Bretagne, l’avenir du cyclisme africain se prépare discrètement mais intensément. Treize jeunes athlètes venus d’Érythrée, du Rwanda, d’Égypte, du Bénin et de l’île Maurice y ont posé leurs valises pour quelques mois d’entraînement intensif. À quelques jours du passage du Tour de France dans la région, ces jeunes espoirs profitent de l’émulation et des reliefs bretons pour affûter leurs jambes, nourrir leurs rêves et se projeter vers une échéance historique : les championnats du monde de cyclisme sur route à Kigali, en septembre prochain.

Un projet ambitieux pour un avenir africain du cyclisme mondial

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme Afrique 2025, piloté par l’Union cycliste internationale (UCI), qui entend faire du continent africain un acteur majeur du cyclisme mondial. Doté d’un budget de 1,7 million d’euros, ce projet finance les déplacements, les équipements, l’encadrement technique et la vie quotidienne de ces jeunes sportifs. Au-delà du vélo, c’est une véritable immersion dans le haut niveau que vivent ces adolescents et jeunes adultes, souvent loin de leur famille et confrontés à un environnement linguistique et culturel totalement nouveau.

Les routes vallonnées de Bretagne offrent un terrain idéal pour préparer les profils techniques attendus à Kigali. Le conseiller technique Steven Laget, qui encadre le groupe, joue aussi un rôle de figure paternelle auprès des jeunes, comme Georgette Vignufondo, 18 ans, ou Vanette Houssou, 20 ans, originaire du Bénin. Toutes deux partagent un rêve commun : suivre les traces de Biniam Girmay, premier coureur noir africain à avoir triomphé sur une étape du Tour de France. Leur passage en Bretagne est aussi marqué par des performances : certaines ont déjà remporté des courses locales, montrant que leur présence n’est pas symbolique, mais prometteuse.

Voir le Tour de près, pour mieux y croire demain

En parallèle de leur préparation physique, les jeunes cyclistes auront le privilège d’assister au passage du Tour de France dans la région, notamment lors de l’étape de Mûr-de-Bretagne. Cette proximité avec la plus grande course cycliste du monde est une source d’inspiration immense. Pour ces jeunes issus de pays où l’accès aux compétitions internationales reste limité, ce projet est bien plus qu’un simple stage. Il est la preuve concrète que les rêves d’enfance peuvent se transformer en avenir professionnel. Et que, peut-être, demain, l’un d’eux portera le maillot jaune… au nom de l’Afrique.