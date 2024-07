Double victoire de Biniam Girmay au Tour de France

L’Érythréen Biniam Girmay a marqué l’histoire en remportant une étape du Tour de France 2024 pour la deuxième fois. Ce samedi 6 juillet, à Colombey-les-Deux-Églises, il a franchi la ligne en tête lors de la huitième étape. Sprinter de l’équipe Intermarché-Wanty, Girmay a déjà fait sensation comme le premier cycliste noir africain à gagner une étape du Tour.

Il continue d’impressionner et de renforcer sa position en tête du classement par points.

Détermination et stratégie

Ce succès est le fruit d’une préparation minutieuse et d’une ambition clairement affichée. Dès le matin, lors du briefing dans le bus de l’équipe, alors que les discussions tournaient autour du sprint intermédiaire, Girmay ne parlait que de victoire d’étape. Son directeur sportif, Aike Visbeek, a partagé l’enthousiasme et la motivation sans faille du coureur, qui visait clairement le sommet du podium dès le départ de l’étape.

Célébrations à Asmara et perspectives d’avenir

La victoire de Girmay a provoqué des célébrations à Asmara, la capitale de l’Érythrée, où de nombreux habitants sont descendus dans les rues. Ils ont fêté cet exploit en agitant des drapeaux et en dansant. C’était l’occasion d’exprimer leur fierté pour le premier cycliste noir africain à remporter une étape du Tour de France. Ces scènes de liesse témoignent de l’impact profond de Girmay sur son pays natal et sur le continent africain.

Alors que le Tour avance, Girmay se concentre sur les étapes suivantes. Il espère maintenir sa forme jusqu’à Nice et serait « le plus heureux des hommes » même sans autres victoires.

Impact de Girmay sur la jeunesse

Girmay est devenu un symbole de possibilités pour de nombreux jeunes en Érythrée et en Afrique. Ses victoires inspirent des millions de personnes, bien au-delà des parcours cyclistes. Avec chaque course, Girmay écrit non seulement sa propre histoire, mais aussi celle de son continent.

Biniam Girmay continue de prouver que la détermination et le talent peuvent briser les barrières. Ses performances sur le Tour de France sont des victoires pour tous ceux qui le voient comme un modèle de réussite et d’espoir.