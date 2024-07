Tour de France : L’erythréen Biniam Girmay et l’équatorien Richard Carapaz font vibrer le monde du cyclisme

Biniam Girmay et Richard Carapaz écrivent l’histoire lors du Tour de France 2024. Ils illustrent l’ascension spectaculaire du cyclisme africain et équatorien sur la scène mondiale.

Le lundi 1er juillet 2024 restera gravé dans les annales du cyclisme africain. Biniam Girmay, coureur érythréen de l’équipe Intermarché, a remporté la troisième étape du Tour de France à Turin, devenant ainsi le premier coureur d’Afrique subsaharienne à s’imposer sur cette prestigieuse course. À 24 ans, Girmay a surclassé ses adversaires lors d’un sprint final chaotique, où une chute collective à deux kilomètres de l’arrivée a éliminé plusieurs favoris, dont Jasper Philipsen.

Une victoire célébrée au-delà des frontières

La victoire de Girmay n’est pas seulement un succès personnel, mais un triomphe pour tout un continent. « C’est une victoire pour tous les Africains. Maintenant, nous faisons vraiment partie de la plus grande course, » a-t-il déclaré, les larmes aux yeux, après la course. En Érythrée, sa performance a déclenché des scènes de liesse, les supporters célébrant ce moment historique dans les rues et les bars.

Richard Carapaz, nouveau leader du classement général

En parallèle, l’Équatorien Richard Carapaz a écrit une autre page de l’histoire du Tour de France. Le coureur d’EF Education a endossé le maillot jaune, devenant ainsi le premier Équatorien à diriger le classement général. Carapaz a devancé le Slovène Tadej Pogacar grâce à une meilleure régularité dans les étapes précédentes, profitant également de la chute qui a retardé plusieurs de ses concurrents.

Des premières marquantes sur le Tour

L’étape la plus longue de cette 111e édition, avec ses 230 kilomètres, a été témoin de deux grandes premières qui résonnent bien au-delà des frontières européennes du cyclisme. Biniam Girmay, en devenant le troisième Africain à remporter une étape du Tour après les Sud-Africains Daryl Impey et Rob Hunter, et Richard Carapaz, en portant le maillot jaune pour l’Équateur, ont tous deux marqué l’histoire de ce sport.

Le rêve réalisé de Biniam Girmay

Biniam Girmay n’a pas caché sa joie et sa fierté après cette victoire. « J’ai rêvé du Tour de France. Gagner aujourd’hui, c’est incroyable, » a-t-il confié à France 2. Ce succès est l’aboutissement d’un parcours semé d’embûches pour ce jeune talent, qui avait déjà fait sensation en 2022 en remportant la classique belge Gent-Wevelgem.

La reconnaissance internationale

Cette étape du Tour de France symbolise également l’internationalisation croissante du cyclisme, un sport longtemps dominé par les Européens. La victoire de Girmay et le leadership de Carapaz sont des signes prometteurs pour l’avenir, montrant que le talent cycliste peut émerger de n’importe quel coin du globe.