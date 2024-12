Booba taxe Gims et Demdem de « couple satanique » !

Booba ne lâche pas son grand rival Gims, qu’il accuse désormais, avec Demdem, de former un « couple satanique ». Après avoir suggéré une séparation entre le couple, le DUC enchaîne avec des attaques virulentes et répétées sur les réseaux sociaux, où il n’hésite pas à déterrer des posts laissant supposer que Gims et Demdem traversent une crise.

Dans ses tweets provocateurs sur le réseau social X, Booba reprend des publications de Demdem, qui semblent sous-entendre que son mariage avec Gims rencontre des difficultés. Il met également en avant un post dans lequel Demdem évoque les obstacles auxquels sont confrontées les femmes fortes dans les relations amoureuses, un message qui, selon Booba, pourrait présager une rupture imminente.

Booba provoque Gims : « Attaque-moi… »

Le DUC en remet une couche, intensifiant ses attaques contre le couple Gims-Demdem. Sur la toile, il lâche des bombes, accusant Gims de polygamie, d’adultère, de sorcellerie, et même de blanchiment d’argent. Booba va plus loin en évoquant des détails personnels de l’ancien membre de la Sexion D’Assaut, n’hésitant pas à insulter sa famille et à diffuser des audios embarrassants de son rival.

« Un couple emblématique, maléfique, malsain, une polygamie dissimulée, de l’adultère, de la sorcellerie au Maroc, du blanchiment d’argent à travers des projets immobiliers, de la corruption… Ils insultèrent ma petite fille, prièrent Dieu pour ma destruction… Mesdames et messieurs… », déclare Booba à propos de Gims et Demdem. Il ajoute même un défi à son adversaire, lui lançant : « Attaque-moi en justice, grand f* que tu es. On ne plie pas ici ».

Un conflit qui dure

Le ton monte rapidement entre les deux artistes, qui sont en conflit depuis plusieurs années. Depuis le début de leur rivalité, Booba et Gims ne cessent de s’échanger des insultes et des provocations sur les réseaux sociaux, chacun cherchant à prendre l’ascendant sur l’autre. Les raisons de cette guerre semblent multiples, oscillant entre des différends personnels et des querelles professionnelles.

Cette nouvelle escalade dans leur conflit alimente la tension déjà présente, avec des échanges de plus en plus agressifs, tant sur les réseaux sociaux que dans leurs discours publics. Ce bras de fer entre Booba et Gims semble loin d’être terminé, et la guerre des mots continue de faire les gros titres dans le monde du rap français.