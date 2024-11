Gbagbo rencontre l’Ambassadeur de France

Après plus d’une décennie de silence et d’éloignement diplomatique, l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a renoué avec la France. Il a rencontré l’ambassadeur Jean-Christophe Belliard, le dimanche 10 novembre à Abidjan. Cet échange, qui a duré plus de deux heures, marque la fin d’une période de rupture. Il rétablit le lien entre l’ancien chef d’État et un représentant officiel français.

Le climat chaleureux de cet entretien, selon une source diplomatique française, a favorisé un échange libre. Plusieurs thèmes d’intérêt pour la Côte d’Ivoire et la sous-région ont ainsi pu être abordés.