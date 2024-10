Côte d’Ivoire : entretien stratégique avec le FMI

Le Vice-Président ivoirien Tiémoko Meyliet Koné a rencontré une délégation du FMI pour discuter des progrès des programmes économiques pour le pays.

Le Vice-Président de la République de Côte d’Ivoire, Tiémoko Meyliet Koné, a reçu ce mercredi 9 octobre 2024, au Palais présidentiel, une délégation du Fonds Monétaire International (FMI). Cette délégation était menée par Olaf Unteroberdoester, Chef de mission. Cet entretien s’inscrit dans le cadre d’une mission importante du FMI. Il vise à évaluer les progrès des programmes économiques en cours dans le pays. Mais derrière cette réunion de haut niveau, des enjeux cruciaux pour l’avenir économique et climatique de la Côte d’Ivoire se dessinent.

Une mission stratégique pour l’économie ivoirienne

Cette rencontre marque la fin de la mission du FMI en Côte d’Ivoire. L’objectif principal était de réaliser la troisième revue du programme économique et financier s’étendant de 2023 à 2026. Elle inclut également la deuxième évaluation du programme sous la Facilité pour la Résilience et la Durabilité (FRD). Ces discussions approfondies ont permis au FMI de faire un bilan de la situation économique actuelle en Côte d’Ivoire. Cela a été fait en consultation avec divers acteurs des secteurs public et privé.

Olaf Unteroberdoester, Chef de la délégation du FMI, a présenté les résultats de ces consultations. Il a annoncé que les revues des deux programmes ont été jugées concluantes. Cette approbation devrait débloquer un financement d’environ 820 millions de dollars US. Ce financement est destiné à soutenir la stabilité macroéconomique et la transformation structurelle du pays. Le FMI a souligné l’importance de ces fonds pour renforcer l’économie ivoirienne. Cela devrait également accélérer son entrée dans le groupe des pays à revenus intermédiaires supérieurs.

Des enjeux économiques et climatiques

Le premier programme du FMI vise à stabiliser l’économie ivoirienne. Il cherche aussi à renforcer les fondations économiques et à soutenir la transformation industrielle du pays. Le second programme, plus spécifique, vise à relever les défis environnementaux majeurs, notamment le changement climatique. Ces programmes sont essentiels non seulement pour assurer une croissance durable. Ils sont également importants pour positionner la Côte d’Ivoire comme un acteur majeur en matière de développement vert en Afrique.

Parallèlement aux discussions avec le gouvernement, la délégation du FMI a également rencontré des représentants du secteur privé ivoirien. Cela inclut le patronat représenté par la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI). Lors de ces échanges, plusieurs préoccupations majeures ont été soulevées. Celles-ci concernent notamment les délais de règlement de la dette publique et la compétitivité fiscale. Le secteur privé espère une meilleure visibilité dans la mise en œuvre du Plan national de Développement. Il souhaite aussi un assouplissement des délais de paiement, particulièrement pour les secteurs des infrastructures et de l’éducation.

Quelles perspectives pour l’économie ivoirienne ?

Cet entretien entre le Vice-Président et la délégation du FMI intervient à un moment charnière pour la Côte d’Ivoire. Avec la conclusion positive de cette mission, le pays pourrait bénéficier d’un soutien financier important. Il pourrait aussi voir ses réformes économiques et climatiques accélérées. Reste à savoir comment ces fonds seront utilisés. Il est aussi fondamental de déterminer dans quelle mesure ils permettront au pays d’atteindre ses objectifs de développement, tant sur le plan économique qu’environnemental.