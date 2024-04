Candidature de Laurent Gbagbo : la réponse sèche du SG du PPA-CI au gouvernement

La question de la candidature de Laurent Gbagbo à la Présidentielle de 2025 continue de faire des vagues en Côte d’Ivoire. En témoigne la sortie médiatique de Jean-Gervais Tchéidé, secrétaire général du parti de Laurent Gbagbo en réponse aux propos tenus, ce mercredi, par le porte-parole du gouvernement ivoirien, Amadou Coulibaly.

En Côte d’Ivoire, la question de la candidature de Laurent Gbagbo à la prochaine élection présidentielle suscite des passes d’armes entre le pouvoir et le parti de l’ancien Président. Mercredi, au cours de la conférence de presse consacrée au compte-rendu du conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, a dû se prononcer sur cette candidature à la Présidentielle de 2025. Ceci, en dépit de l’inéligibilité de l’ancien Président en raison de sa condamnation à 20 ans de prison dans l’affaire du casse de la BCEAO. Pour le ministre, l’inéligibilité de l’ancien Président n’est que la conséquence d’une décision de justice qui a été transmise à la Commission électorale indépendante (CEI). « Cela reste une question de justice. Nous sommes dans un État de droit. Je pense que Monsieur Gbagbo est quelqu’un qui croit en l’État de droit. Il saura respecter les décisions de justice ».

La réponse de Jean-Gervais Tchédié

Les propos du porte-parole du gouvernement ont suscité une réponse rapide du Parti des peuples africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI) à travers son secrétaire général, Jean-Gervais Tchédié. Pour lui, les membres du gouvernement s’agitent « comme des fourmis qui reçoivent des braises en leur sein » alors même que le PPA-CI n’a encore rien fait. « Nous n’avons fait que nous rassembler à Agboville et annoncer la candidature du Président Gbagbo à l’élection présidentielle de 2025. Nous n’avons même pas encore entamé le match que ce pouvoir démontre une fébrilité qui fait pitié », poursuit-il. Le secrétaire général du PPA-CI balaie d’un revers de main l’inéligibilité du Président Laurent Gbagbo dont il est convaincu de la participation et même de la victoire à la Présidentielle de 2025.

Avec les positions qui semblent ainsi tranchées de part et d’autre, beaucoup d’Ivoiriens sont inquiets sur le sort du pays en 2025. Le spectre de 2010-2011 hante encore les esprits. Surtout que du côté du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) également, on annonce déjà les couleurs. Dans une récente interview accordée à Jeune Afrique, le président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, Adama Bictogo, a notamment déclaré ce qui suit : « Il (Alassane Ouattara, ndlr) a le droit d’être candidat en 2025 et, en tant que Président en exercice, il demeure le candidat naturel du parti ». D’où la grande question : s’achemine-t-on vers un nouveau duel Ouattara-Gbagbo ? Dans quelles conditions ? Affaire à suivre.