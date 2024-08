FOCAC 2024 : un sommet clé pour les relations sino-africaines

Le Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) revient en force en 2024, avec un sommet attendu du 4 au 6 septembre à Beijing. Cet événement marquant s’annonce comme un moment décisif pour renforcer les liens stratégiques entre la Chine et l’Afrique. Des réunions ministérielles sont en préparation pour le FOCAC 2024. Ce sommet s’annonce comme un rendez-vous clé pour aborder des enjeux majeurs.

Parmi eux, la modernisation et le développement durable occuperont une place centrale.

Un forum pour renforcer la coopération sino-africaine

Le FOCAC 2024 sera placé sous le thème « S’associer pour promouvoir la modernisation et construire une communauté d’avenir partagé Chine-Afrique de haut niveau ». En effet, ce thème souligne les ambitions partagées des deux continents. Il vise à renouveler et à renforcer une amitié qui dure depuis plusieurs décennies. La Chine, principal partenaire commercial de nombreux pays africains, considère ce sommet comme une occasion de renforcer ses liens avec l’Afrique. Des accords stratégiques, qui seront discutés en amont, joueront un rôle clé dans cette consolidation.

Des réunions préparatoires stratégiques

Les 2 et 3 septembre 2024, des réunions de haut niveau rassembleront ministres et responsables de divers pays africains ainsi que de la Chine. Ces rencontres visent à finaliser les grandes lignes des discussions qui auront lieu lors du sommet. Il est attendu que ces échanges conduisent à la signature de partenariats significatifs. Ces accords pourraient transformer les relations économiques et politiques entre la Chine et l’Afrique.

Un sommet sous le signe de l’amitié et de la solidarité

Pour l’ambassadeur de Chine au Togo, Chao Weidong, le FOCAC 2024 sera l’occasion d’écrire un nouveau chapitre dans l’histoire de l’amitié sino-africaine. Les discussions porteront sur des sujets stratégiques, notamment les moyens de modernisation et le développement durable. Les participants afficheront une volonté commune de bâtir un avenir partagé. Les événements programmés, incluant une conférence des entrepreneurs Chine-Afrique, visent à consolider les relations bilatérales. Ils chercheront également à promouvoir les échanges culturels entre les deux régions.